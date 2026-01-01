Дете на 6 години е с опасност за живота, след като е паднало от прозорец на втория етаж на жилището си в село Петърч, съобщиха от полицията.

2-годишно дете падна от втория етаж на къща в Петрич, транспортираха го в болница в София

Около 23.30 часа снощи в РУ-Костинброд постъпил сигнал от столична болница за прието 6-годишно дете от с. Петърч, пострадало след падане от прозорец на втория етаж на дома му.

Незабавно на адреса са изпратени полицейски служители. Извършен е оглед. По първоначални данни детето е паднало по време на игра.

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Настанено е за лечение с фрактура на черепа, с опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство. Изясняването на всички факти и обстоятелства продължава.