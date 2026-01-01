Жител на село в Северна Гърция засне видео с телефона си, на което се вижда как мечка влиза в двора на къщата му, разхожда се и се покатерва на дърво, за да яде череши, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ.

Случаят е от село Платания, област Козани, и е пореден от серията подобни срещи между хора и мечки в района през последните месеци, се посочва в информацията, предава кореспондентът на БТА Иван Лазаров.

Според местните власти подобни инциденти зачестяват заради увеличаването на популацията на кафявата мечка в региона. Област Козани е сред районите в Северна Гърция, където дивите животни все по-често навлизат в населени места в търсене на храна, отбеляза гръцката обществена медия.

За друг случай с диви животни в Гърция съобщи тази седмица изданието „Прото Тема“. Според публикацията диви свине са били забелязани в двора на кампуса на Университета в Патра, което е наложило намесата на охранителната служба на учебното заведение.

В началото на юни шофьор на автомобил претърпя произшествие с мечка на магистралата „Егнатия“ в Северозападна Гърция. Инцидентът е района на град Гревена в планинската верига Пинд, която е дом на голяма част от популацията на кафявата мечка в Гърция.