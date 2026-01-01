Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви имената на избраните на 19 април 240 народни представители в 52-рия парламент на България.

„Прогресивна България“ ще има 131 депутати, ГЕРБ – СДС – 39, „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) – 37, „Движение за права и свободи“ (ДПС) – 21, а „Възраждане“ – 12.

Следва списък на новите 240 депутати по многомандатен изборен район (МИР) и политическа формация:

1 МИР - Благоевград

„Прогресивна България“

Росица Атанасова Карамфилова-Благова

Рашко Георгиев Динков

Стоян Сергеев Тричков

Александър Димитров Попов

Георги Владов Григоров

ГЕРБ-СДС

Стефан Апостолов Апостолов

Росен Димитров Желязков

Георги Иванов Георгиев

ДПС

Джевдет Ибрям Чакъров

Фатима Исмаил Йълдъс

ПП-ДБ

Николай Денков Денков

2 МИР- Бургас

„Прогресивна България“

Милева Димитрова Владкова

Добрин Добринов Бяндов

Силвия Тошкова Христова

Витко Здравков Вълчев

Владимир Христов Гончев

Румяна Златинова Янкова – Аврамова

Фатме Хасан Рамадан

Пламен Александров Карашев

ГЕРБ – СДС

Жечо Дончев Станков

Любен Любенов Дилов

ДПС

Калин Георгиев Стоянов

ПП – ДБ

Мирослав Николаев Иванов

Димитър Георгиев Найденов

"Възраждане"

Борис Димитров Аладжов

3 МИР - Варна

„Прогресивна България“

Илин Павлинов Димитров

Георги Петков Илиев

Олга Бориславова Борисова

Мария Тодорова Тодорова

Миролюб Адамов Адамов

Марио Василев Смърков

Николета Костова Тодорова

Пламен Красимиров Белов

Ясен Щерев Щерев

ГЕРБ-СДС

Владислав Иванов Горанов

Мария Златкова Димитрова

Евгени Георгиев Дянков

ПП-ДБ

Павел Димитров Попов

Стела Димитрова Николова

Калоян Тошков Иванов

„Възраждане“

Коста Георгиев Стоянов

4 МИР-Велико Търново

„Прогресивна България“

Янка Тенева Тянкова

Георги Александров Чакъров

Диана Станчева Димитрова

Александър Романов Узунов

Валентин Ботев Гечевски

ГЕРБ-СДС

Костадин Георгиев Ангелов

ПП-ДБ

Йордан Ивов Терзийски

"Възраждане"

Ангел Василев Янчев

5 МИР - Видин

„Прогресивна България“

Цветомир Милотинов Цветанов

Лилия Маринова Димитрова

ГЕРБ-СДС

Росица Любенова Кирова

ПП-ДБ

Любен Иванов Иванов

6 МИР - Враца

„Прогресивна България“

Иван Димитров Шишков

Георги Христов Митов

Михаил Ивов Михайлов

Тихомир Евгениев Кръстев

ГЕРБ-СДС

Красен Георгиев Кръстев

ДПС

Иво Севдалинов Цанев

7 МИР - Габрово

„Прогресивна България“

Николай Иванов Косев

Данаил Лалев Петков

ГЕРБ-СДС

Томислав Пейков Дончев

ПП-ДБ

Богомил Иванов Петков

8 МИР - Добрич

„Прогресивна България“

Румен Василев Мунтянов

Стоян Тонев Петров

Стелиян Стефанов Гандев

ГЕРБ-СДС

Деница Евгениева Сачева

ПП-ДБ

Свилен Петров Трифонов

9 МИР - Кърджали

ДПС

Делян Славчев Пеевски

Байрам Юзкан Байрам

Айтен Байрям Сабри

„Прогресивна България“

Иван Петев Демерджиев

„Възраждане“

Георги Николаев Георгиев

10 МИР - Кюстендил

„Прогресивна България“

Явор Илиев Гечев

Ивайло Валериев Петров

ГЕРБ – СДС

Христо Богомилов Терзийски

ДПС

Николай Георгиев Златарски

11 МИР - Ловеч

„Прогресивна България“

Ивет Иванова Горанова

Тихомир Панков Тотев

ГЕРБ-СДС

Николай Нанков Нанков

„Възраждане“

Ивелин Първанов Първанов

12 МИР - Монтана

„Прогресивна България“

Димитър Бисеров Петров

Даниела Андреева Георгиева

ГЕРБ-СДС

Румен Димитров Христов

ДПС

Надя Йорданова Петрова

13 МИР - Пазарджик

"Прогресивна България"

Гълъб Спасов Донев

Георги Светломиров Петров

Пламен Дойчев Тодев

Милен Колев Трифонов

Васил Тодоров Филев

ГЕРБ-СДС

Стефан Неделчев Мирев

ПП-ДБ

Ивайло Валентинов Шотев

ДПС

Искра Димитрова Михайлова-Копарова

14 МИР - Перник

„Прогресивна България“

Петър Бойков Витанов

Мартин Мариов Жлябинков

ГЕРБ-СДС

Георг Даниелов Георгиев

„Възраждане“

Димо Георгиев Дренчев

15 МИР - Плевен

„Прогресивна България“

Димитър Трифонов Здравков

Борислав Пламенов Георгиев

Иван Костадинов Вачев

Лорин Любенович Лоринков

Антонио Владимиров Василев

ГЕРБ-СДС

Валери Пламенов Лачовски

ПП-ДБ

Богдан Валериев Богданов

ДПС

Димитър Иванов Аврамов

16 МИР - Пловдив град

„Прогресивна България“

Владимир Милчев Николов

Катя Христова Стайкова

Петър Илиев Тодоров

Стефан Свиленов Свиленов

Даниела Николова Николова-Кършева

Нели Делкова Карабахчиева

Христо Симеонов Симеонов

ГЕРБ-СДС

Бойко Методиев Борисов

Красимир Бориславов Терзиев

ПП-ДБ

Асен Васков Василев

Чило Людмилов Попов

„Възраждане“

Ангел Жеков Георгиев

17 МИР - Пловдив област

„Прогресивна България“

Иван Тодоров Лалов

Йордан Йовчев Йовчев

Галин Неделчев Дурев

Димитър Балев Балев

Петър Василев Янков

Павлина Ангелова Ковачева

Стефан Иванов Цанков

Иван Запрянов Мавродиев

ГЕРБ-СДС

Цвета Вълчева Караянчева

ПП-ДБ

Йордан Яворов Иванов

„Възраждане“

Кръстьо Стоянов Врачев

18 МИР - Разград

„Прогресивна България“

Маломир Василев Власов

Рашид Мехмедов Узунов

ПП-ДБ

Джипо Николов Джипов

ДПС

Левент Али Апти

19 МИР - Русе

„Прогресивна България“

Живка Дочева Бучуковска

Емил Денков Денков

Симеон Ненов Иванов

Красимир Цеков Иванов

ГЕРБ-СДС

Теменужка Петрова Петкова

ПП-ДБ

Надежда Георгиева Йорданова

ДПС

Атидже Байрямова Алиева-Вели

20 МИР- Силистра

„Прогресивна България“

Слави Василев Василев

Димитър Сашев Тодоров

ГЕРБ-СДС

Милен Стойчев Делийски

ДПС

Тансер Ибрям Бейти

21 МИР - Сливен

„Прогресивна България“

Весела Господинова Момчева – Таун

Димитър Иванов Кънев

Ивайло Христов Христов

Валентин Петков Петров

ГЕРБ-СДС

Десислава Жекова Танева

ПП-ДБ

Татяна Славова Султанова - Сивева

22 МИР – Смолян

„Прогресивна България“

Петър Райчев Стойчев

Стефан Атанасов Сабрутев

ГЕРБ - СДС

Красимир Митков Събев

ДПС

Халил Реджепов Летифов

23 МИР - София

„Прогресивна България“

Михаела Милчева Доцова

Даниел Славеев Парушев

Динко Любомиров Странски

Нихал Фехмиева Юзерган

Здравко Александров Огнянов

Ирина Славчова Асиова-Диамант

Иван Георгиев Голомеев

Светла Вълканова Коджабашева

ПП-ДБ

Божидар Пламенов Божанов

Елисавета Димитрова Белобрадова

Атанас Петров Атанасов

Венко Николов Сабрутев

Стою Теодоров Стоев

Александра Красимирова Стеркова

Иво Георгиев Михайлов

ГЕРБ-СДС

Рая Назар Назарян

Тома Любомиров Биков

Александър Койчев Иванов

„Възраждане“

Цончо Томов Ганев

24 МИР - София

„Прогресивна България“

Стефан Александров Белчев

Александра Йовчева Вълчева

Васил Иванов Горанов

Иван Димитров Янев

Владимир Петров Раков

Нели Николаева Андреева

ПП-ДБ

Ивайло Николаев Мирчев

Анна Маринова Бодакова

Мартин Димитров Димитров

Велислав Величков Величков

ГЕРБ-СДС

Делян Александров Добрев

Йорданка Асенова Фандъкова

„Възраждане“

Петър Николаев Петров

25 МИР – София

„Прогресивна България“

Румен Георгиев Радев

Константин Василев Проданов

Румяна Любенова Петрова

Тодор Иличов Барболов

Асен Илиев Бабачев

Иван Илчев Ангелов

Момчил Викторов Терзийски

ПП-ДБ

Бойко Илиев Рашков

Александър Димитров Симидчиев

Катя Максимова Панева

Марин Михайлов Тихомиров

ГЕРБ-СДС

Стефан Антонов Арсов

Лъчезар Богомилов Иванов

„Възраждане“

Костадин Тодоров Костадинов

26 МИР – София област

„Прогресивна България“

Румен Ангелов Миланов

Антон Константинов Кутев

Тодор Любенов Джиков

Здравко Марков Марков

Бойко Александров Младенов

ГЕРБ-СДС

Младен Найденов Маринов

Валентин Мирчов Милушев

ПП-ДБ

Атанас Владиславов Славов

27 МИР – Стара Загора

„Прогресивна България“

Александър Георгиев Пулев

Крум Владимиров Неделков

Елена Маргаритова Нонева

Вяра Радкова Петрова

Мариям Саркис Сакъз

Красимир Андреев Папазов

ГЕРБ-СДС

Красимир Георгиев Вълчев

Илиана Петкова Жекова

ПП-ДБ

Радослав Стефанов Рибарски

ДПС

Шендоан Ремзи Халит

„Възраждане“

Искра Михайлова Михайлова

28 МИР - Търговище

„Прогресивна България“

Илко Пенков Илиев

Георги Петров Георгиев

ДПС

Неждет Джевдет Шабан

Джем Ямен Яменов

29 МИР – Хасково

„Прогресивна България“

Димитър Желязков Стоянов

Радослав Йорданов Вълчев

Светлана Русева Митошева

Десислава Николаева Костова

Надежда Борисова Колева – Стойчева

ГЕРБ-СДС

Георги Тенев Станков

ПП-ДБ

Владислав Панчев Панев

ДПС

Станислав Димитров Анастасов

30 МИР – Шумен

„Прогресивна България“

Явор Иванов Плашилски

Стела Петкова Загорчева-Серафимова

Милена Николова Недева

ГЕРБ-СДС

Даниел Павлов Митов

ПП-ДБ

Айлин Нуридин Пехливанова

ДПС

Хамид Бари Хамид

31 МИР – Ямбол

„Прогресивна България“

Енчо Ангелов Керязов

Стоян Петков Петков

Иван Драгомиров Димитров

ДПС

Сейфи Сабри Мехмедали