Полски изтребители Ф-16 са прехванали два руски изтребителя Су-30 над Балтийско море, заяви днес заместник-министърът на националната отбрана на Полша Чезари Томчик, цитиран от Ройтерс.

"Всяко нарушение на сигурността на Полша и региона ще бъде посрещнато с незабавен отговор от страна на НАТО", написа Томчик в публикация в платформата Екс.

Говорител на Министерството на националната отбрана на Република Полша уточни, че руските изтребители не са навлезли във въздушното пространство на страната.

В понеделник изтребители на НАТО прехванаха руски стратегически бомбардировачи и други военни самолети над Балтийско море.