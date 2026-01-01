В интервю за в. "Файненшъл таймс" полският премиер Доналд Туск намекна, че Русия може да атакува Източния фланг на НАТО до няколко месеца, предаде Ройтерс.

Той призова ЕС да се превърне в "истински съюз" за защита на континента, който да отрази нарастващите опасения от непредсказуемата политика на американския президент Доналд Тръмп и заплахите му към европейските партньори.

"За целия Източен фланг, за моите съседи въпросът е дали НАТО все още е организация, готова както политически, така и логистично да реагира например срещу Русия, ако тя се опита да нападне", каза той в интервю, публикувано във вестника.

Евентуална руска атака е "нещо наистина сериозно", подчерта Туск.

Туск: Европа и Полша трябва да бъдат готови за възможен конфликт с Русия до 2027 г.

"Говоря за краткосрочни перспективи, по-скоро месеци, отколкото години. За нас е наистина важно да знаем, че всички ще третират задълженията към НАТО толкова сериозно, колкото Полша", допълни той.

Туск даде интервюто в кулоарите на неформалната среща на върха на ЕС в Кипър, където се очаква лидерите да обсъдят войната в Близкия изток, мерките в отговор на неблагоприятните енергийни последици от нея и следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Туск предложи блокът да обсъди и клаузата за взаимна отбрана, член 42.7 от Договора за ЕС, сега, когато унгарският премиер Виктор Орбан, смятан за съюзник на Русия, си тръгва.

"Това, от което се нуждаем, ако искаме да бъдем съюз и на дело, а не само на хартия, са истински инструменти и реална сила, що се отнася до средствата за отбрана и мобилността на въоръжените сили от държава в държава и т.н. Това е проблем от съвсем практическо естество. Ето защо в момента съм обсебен от идеята и мисията за реинтеграция на Европа. Това означава обща отбрана и общи усилия за защита на източните ни граници", каза полският премиер.