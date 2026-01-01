Москва е впечатлена от изказванията на бъдещия български министър-председател Румен Радев. Това заяви на пресконференция днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

„Разбира се, впечатлени сме от думите на г-н Радев, който спечели изборите, както и на няколко други европейски лидери за тяхната готовност да решават проблемите чрез диалог, прагматичен диалог с Руската федерация. Ние приветстваме това. Също така смятаме, че всички съществуващи разногласия, всякакви различия в взаимните интереси могат и трябва да бъдат решавани единствено на масата за преговори“, каза Песков.

Припомняме, че лидерът на "Прогресивна България" бе поздравен за изборната победа и от президента на Сърбия Александър Вучич. Бившият държавен глава на Молдова Игор Додон също приветства Радев за високия резултат.

Вучич поздрави Румен Радев за изборната победа

"Поздравих Румен Радев за изборния му успех и победа в България. Убеден съм, че тези резултати ще бъдат възможност за укрепване на стабилността и напредъка, както и за подобряване на сътрудничеството между Сърбия и България в духа на добросъседски отношения и общи интереси. Сърбия остава ангажирана с изграждането на партньорски отношения и регионална стабилност“, написа Вучич в социалните мрежи.

"Постигнатият резултат е свидетелство за широката подкрепа на населението към очертаните от него приоритети и курса към укрепване на държавността, социалната справедливост, националните интереси, възстановяване на диалога с Русия, както и към по-прагматичен и балансиран подход на Европейския съюз при вземането на решения", написа Додон във Facebook.

Според последните данни на Централната избирателна комисия при обработени 97,52% СИК протоколи в РИК "Прогресивна България" продължава да води с 44,7%. ГЕРБ-СДС е на втора позиция (13,38%), а ПП-ДБ са трети (12,8%).