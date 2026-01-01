Като победа на надеждата, свободата и морала над недоверието, страха и високомерието определи доскорошният президент и основател на „Прогресивна България“ Румен Радев резултата от парламентарните избори. Според последните данни от преброяването на ЦИК изглежда, че Радев ще има пълно мнозинство в парламента.

"Благодаря на всеки един от българските граждани, които подкрепиха „Прогресивна България“. Специални благодарности към хората, които вече почти 10 години са с мен и на целия мой екип. Най-сърдечно искам да благодаря на всички граждани, които осъзнаха своята отговорност и гласуваха по съвест, независимо за кого", написа Радев във Facebook.

Дългогодишният президент благодари и на "всички сънародници в чужбина, които чакаха с часове на опашките и показаха, че милеят за България": "Благодаря на хората в комисиите и службите, които организираха тези избори и особено на органите на МВР, които положиха огромни усилия в борбата срещу срамното за България явление „купен вот“.

Радев добавя:

"Гласувахме активно, победихме апатията, но недоверието от българската политика все още е голямо и това е само първа стъпка към възстановяването на обществения договор.

„Прогресивна България“ печели безапелационно. Това е победа на надеждата над недоверието, на свободата над страха. Най-сетне това е победа и на морала.

Хората отхвърлиха самодоволството и високомерието на старите партии. Не се поддадоха на лъжите и манипулациите.

Благодаря за доверието!

Всичко друго ще коментираме след окончателните резултати."