При напълно обработени протоколи България вече има ясно очертана картина на 52-рото Народно събрание. Данните на ЦИК показват петпартиен парламент, като „Прогресивна България“ на Румен Радев е първа сила с 44,594%. ГЕРБ-СДС остава втора сила, а ПП-ДБ – трета.

Ето как се нареждат според тях партиите в Народното събрание:

„Прогресивна България” – 44.594% (гласували 1 444 924)

ГЕРБ-СДС – 13.387% (гласували 433 755)

ПП-ДБ – 12.618% (гласували 408 845)

ДПС – 7.120% (гласували 230 693)

„Възраждане“ – 4.257% (гласували 137 940)

Малко под прага от 4% остават:

МЕЧ – 3.225%

„Величие” – 3.104%

„БСП-Обединена левица” – 3.015%

„Сияние” – 2.887%

Скрийншот/ЦИК

Какво следва по Конституция?

Обявяване на резултатите

Централната избирателна комисия (ЦИК) разполага със срок от 4 дни след изборите, за да обработи и публикува официалните резултати от вота. В този период се проверяват протоколите и се разрешават евентуални спорове или оспорвания на резултатите. След това трябва да излязат и окончателните данни за разпределението на мандатите между партиите и коалициите, които са преминали изборния праг.

Полагане на клетва от новите депутати



След обявяването на официалните резултати президентът на Република България трябва да свика първото заседание на новото Народно събрание в срок от 30 дни след изборите. По време на първото заседание новоизбраните депутати полагат клетва, с която формално встъпват в длъжност като народни представители. Тази церемония бележи началото на новия парламент и дава възможност на депутатите да започнат работа по законодателния дневен ред.



След първото заседание на парламента се завърта и рулетката за съставяне на правителство. Преди това Илияна Йотова провежда консултации с всички парламентарно представени сили. Президентът на България връчва първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на кандидат за министър-председател, предложен от най-голямата парламентарна група. След получаване на мандата, кандидатът разполага със срок от 7 дни, за да предложи състав на кабинет и да получи подкрепа от парламента. Ако мандатът бъде върнат, президентът връчва втори проучвателен мандат на кандидат от втората по големина парламентарна група.



Ако и вторият мандат бъде неуспешен, държавният глава има право да връчи трети мандат на партия по негов избор. Ако и този опит за съставяне на правителство се окаже неуспешен, президентът разпуска Народното събрание и насрочва нови избори, като назначава служебно правителство.