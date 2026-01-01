Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов направи първия си коментар след края на парламентарните избори, на които партията му остана втора. В публикация във Facebook той благодари на избирателите и заяви, че ГЕРБ е готова както за управление, така и за опозиция.

„Благодаря за всеки глас за ГЕРБ. Поздравявам първия!“, написа Борисов.

Той подчерта, че партията вече е направила своята равносметка още с оставката на кабинета „Желязков“. „Равносметката е ясна за нас и я направихме още с оставката на кабинета "Желязков". Без коалиции и без безпринципни сглобки!“, заяви лидерът на ГЕРБ.

Борисов коментира и предстоящите политически преговори: „Да спечелиш изборите е едно, да управляваш е съвсем друго. Изборите решават кой да е първи, но преговорите ще решат кой ще управлява.“

Той допълни, че партията му е подготвена за всякакъв сценарий: „ГЕРБ може и в управление, и в опозиция.“

В заключение Борисов отправи послание за търпение: „И в политиката, както и в живота, трябва търпение.“