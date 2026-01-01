„Прогресивна България“ на Румен Радев печели вота с 44.594% според данни на Централната избирателна комисия при обработени 100% протоколи. ГЕРБ-СДС е на втора позиция, а ПП-ДБ са трети.

ЦИК при 96,41% обработени протоколи: ГЕРБ-СДС втори с лека преднина пред ПП-ДБ

Във всички области вече има 100 % преброяване на протоколите, като коалицията на Радев взима вота убедително. В област Кърджали изненада няма - ДПС печели.

Второто място в по-голямата част се разпределя между ПП-ДБ и ГЕРБ-СДС.

Ето какви са резултатите по области до момента:

СОФИЯ

"Прогресивна България" печели изборите в София по данни към 12:00 часа, публикувани на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК), при 100% обработени протоколи от секционните избирателни комисии (СИК).

В 23-ти Многомандатен избирателен район (МИР), който включва районите "Красно село", "Изгрев", "Лозенец", "Триадица", "Младост" и "Витоша", "Прогресивна България" печели 84 340 гласа (32,565%). Втори са "Продължаваме промяната-Демократична България" с 81 638 гласа (31,522%). ГЕРБ-СДС са на трето място с 32 348 или 12,490% от вота. "Възраждане" взимат 11 565 гласа (4,465%), а "Сияние" - 11 537 гласа (4,455%).

В 24-ти МИР, с районите "Възраждане", "Искър", "Кремиковци", "Оборище", "Подуяне", "Сердика", "Слатина" и "Средец", "Прогресивна България" печелят 62 245 гласа от избирателите или 35,056%. Коалиция "Продължаваме промяната-Демократична България" - 47 055 (26,501%), ГЕРБ-СДС - 23 891 (13,455%), "Възраждане" - 8606 гласа (4,847%) и "Сияние" - 7870 (4,432%).

25-ти МИР, с районите "Банкя", "Връбница", "Илинден", "Красна поляна", "Люлин", "Надежда", "Нови Искър" и "Овча Купел", "Прогресивна България" взимат 76 252 гласа (41,976%), "Продължаваме промяната-Демократична България" - 32 149 (17,698%), ГЕРБ-СДС - 25 661 (14,126%), "Възраждане" - 9372 (5,159%), "Сияние"- 8429 (4,640%), "Морал, единство, чест" (МЕЧ) - 7490 ( 4,123%).

Изборният ден в областта завърши с активност от близо 56 %. Гласували са близо 107 000 души от 191 913 имащи това право.

В Софийска област има 22 общини. Тя включва Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч.

Na 100% са обработени изборните книжа в столичния 25 МИР. Партиите, които са събрали над 4% от гласовете в района са шест.

"Прогресивна България" е на първо място с 41.976%, последвана от "Продължаваме промяната - Демократична България" с 17.698%.

На трето място се нарежда ГЕРБ-СДС с 14.126%. Четвърта политическа сила е "Възраждане" с 5.159%, пета - "Сияние" с 4.640%, а шеста е МЕЧ с 4.123%.

БСП-ОЛ остава под бариерата с 2.889%.

При 100% от обработените секционни протоколи в Софийска област коалиция „Прогресивна България“ получава 49,14%, ГЕРБ-СДС е със 17,01%. Данните са публикувани на сайта на Централната избирателна комисия.

Резултатите в Софийска област от изборите за народни представители за 52-рия парламент, произведени на 19 април, са:

Коалиция „Прогресивна България“ – 49,14%

Коалиция ГЕРБ-СДС – 17,01%

Коалиция „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) – 7,62%

„Движение за права и свободи“ – 5,22%

„Възраждане“ – 4,12%

„МЕЧ“ – 3,80%

Коалиция „БСП – Обединена левица“ – 3,60%

„Сияние“ – 2,81%

„Величие“ – 2,17%

Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 1785 гласоподаватели.

Другите партии са събрали под два процента от гласовете.

БУРГАС

„Прогресивна България“ печели изборите в областта. Това са окончателните резултати при 100% обработени протоколи от Районната избирателна комисия. За коалицията са гласували 47,422% или 82 689 от общо имащите право на глас 361 441 души. Данните са публикувани на сайта на Централната избирателна комисия.

На второ място е ГЕРБ-СДС, подкрепена от 24 082 гласоподаватели или 13,811%. Трети остават „Продължаваме промяната – Прогресивна България“ – 8,722% или 15 209 гласа. Четвърти на изборите в Бургас са „Движение за права и свободи“ – ДПС, със 7,478%, а след тях се нарежда „Възраждане“ с 3,849% или 6712 гласа. След тях са „Алианс за права и свободи“ – АПС, с 5430 гласа (3,114%), ПП МЕЧ – с 5408 гласа (3,101%), „Сияние“ – с 5265 гласа (3,019%). Под три процента са останалите партии.

С "Не подкрепям никого" в област Бургас са гласували 2559-ма избиратели.

ВАРНА

При 100 % обработени протоколи от СИК коалиция „Прогресивна България“ печели 45,1 процента от гласовете в Трети МИР – Варна, сочат данните на Районната избирателна комисия в крайморския град, публикувани на страницата ѝ.

На втора позиция е коалиция ГЕРБ-СДС. За нея са гласували 14,47 процента от избирателите. Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ е получила подкрепа от 13,12 на сто. За „Възраждане“ са гласували 6,13 процента от хората. С малко повече от 4,2 на сто подкрепа е „Величие“.

„Сияние“ получава 3,77 процента от гласовете, МЕЧ – 2,9, „БСП – Обединена левица“ – 2,31, а ДПС – 2,21 на сто. Останалите партии и коалиции получават под 1 процент от гласовете в Трети МИР-Варна.

Избор „Не подкрепям никого“ в региона са направили 3322 души.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

„Прогресивна България“ събра 52,78% от вота на избирателите в областта при 100% обработени протоколи на секционните избирателни комисии (СИК). Резултатът е публикуван на интернет страницата на Районната избирателна комисия (РИК) – Велико Търново. Коалицията е получила общо 50 713 гласа от 4-ти Многомандатен избирателен район (МИР).

Втора политическа сила е коалицията ГЕРБ – СДС с 12,29% или 11 812 гласа. Трети са коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ с 7,75% или 7445 гласа. Над 4 процента в областта спечелиха още „Възраждане“ с 4,65% или 4467 гласа, „Величие“ – с 4,64% или 4459 гласа, и ДПС – с 4,22% или 4058 гласа.

Резултатите от изборите за народни представители за 52-рия парламент, произведени на 19 април, показват следното разпределение:

„Прогресивна България“ – 52,78%

ГЕРБ – СДС – 12,29%

„Продължаваме промяната – Демократична България“ – 7,75%

„Възраждане“ – 4,65%

„Величие“ – 4,64%

ДПС – 4,22%

„БСП – Обединена левица“ – 3,45%

МЕЧ – 2,84%

„Сияние“ – 2,58%

Останалите партии и коалиции са с резултати под един процент, а 1374-ма избиратели са отбелязали, че не подкрепят никого.

На тези избори във Великотърновска област бяха регистрирани 206-ма кандидати от 24 листи, от които 10 коалиции и 14 партии. Те участваха в предизборната надпревара на 19 април за осем мандата в Народното събрание от 4-ти МИР – Велико Търново. В 419 изборни секции имаха право на глас 199 481 избиратели.

ВРАЦА

При 100% обработени протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в Районната избирателна комисия (РИК), „Прогресивна България“ печели с 53,58%. Резултатите в 6-и Многомандатен избирателен район - Враца, от изборите на 19 април за народни представители в 52-рия парламент показват следното разпределение:

„Прогресивна България“ – 53,58%

ГЕРБ - СДС – 17,04%

„Движение за права и свободи“ (ДПС) – 6,3%

„Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП – ДБ) – 5,49%

МЕЧ – 4,2%

"Възраждане" – 3,35%

Останалите партии и коалиции са събрали под три процента от гласовете на избирателите. Недействителните гласове в областта са 1538, а гражданите, отбелязали "Не подкрепям никого", са 958.

В 6-и Многомандатен избирателен район - Враца, за предсрочните парламентарни избори бяха регистрирани 24 партии и коалиции. Общо 142-ма кандидати за народни представители се конкурираха за шест места в 52-рото Народно събрание.

ДОБРИЧ

При 100% обработени протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в Районната избирателна комисия, „Прогресивна България“ води с 49,99 %. Данните от междинните резултати към 9:00 ч. са публикувани на сайта на Централната избирателна комисия.

Резултатите от изборите за народни представители за 52-рия парламент, произведени на 19 април в област Добрич, показват следното разпределение:

коалиция „Прогресивна България“ – 49,990%

коалиция ГЕРБ – СДС – 11,704%

коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП – ДБ) – 7,328%

партия „Движение за права и свободи“ (ДПС) – 7,166%

партия „Възраждане“ – 5,041%

коалиция „БСП – Обединена левица“ – 4,532%

партия „Величие“ – 4,189%

Другите партии са събрали под три процента от гласовете.

Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 785 гласоподаватели.

Изборният ден в област Добрич приключи с 39,98 % избирателна активност. Гласували са 68 189 души от общо 170 575 имащи право на глас. При предходните избори за народни представители избирателната активност в областта беше 32,18 %.

КЮСТЕНДИЛ

При 100% обработени протоколи от изборите за Народно събрание, произведени на 19 април, „Прогресивна България“ получава 48,256%, втори са ГЕРБ-СДС със 17,184%.

Според публикуваните резултати от изборите за народни представители за 52-рия парламент разпределението е следното:

„Прогресивна България“ – 48,256%

ГЕРБ - СДС – 17,184%

„Продължаваме промяната - Демократична България“ – 7,664%

„БСП – Обединена левица“ – 4,396%

„Движение за права и свободи - ДПС“ – 4,293%

„Възраждане“ – 4,059%

МЕЧ – 3,605%

„Сияние“ – 2,818%

„Величие“ – 2,756%

„Не подкрепям никого“ са избрали 897 избиратели. Останалите политически сили имат по-малко от 2 процента подкрепа.

МОНТАНА

При 100% обработени протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в Районната избирателна комисия на изборите „Прогресивна България“ води с 47,272%. Данните от резултатите са публикувани към 14:00 часа на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Резултатите в област Монтана от изборите за народни представители за 52-рия парламент показват следното разпределение:

„Прогресивна България“ - 47,272%

ГЕРБ-СДС - 17,670%

Движение за права и свободи (ДПС) – 10,393%

„Продължаваме промяната -Демократична България“ - 5,346%

„Възраждане“ - 4,758%

МЕЧ - 4,465%

Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 587 гласоподаватели.

Останалите партии и коалиции са събирали под три процента от гласовете.

Изборният ден в област Монтана приключи с избирателна активност от 51,88%. Гласували са 59 039 души от общо 113 805 имащи право на глас.

ПЕРНИК

Районната избирателна комисия в Перник публикува резултатите при 100 % обработени секционни протоколи от изборите за Народно събрание, произведени на 19 април. Коалиция „Прогресивна България“ получава 48,43 %, втори са ГЕРБ-СДС с 18,39 %.

Резултатите от изборите за народни представители за 52-рия парламент, произведени на 19 април, показват следното разпределение:

„Прогресивна България“ - 48,43 %

ГЕРБ - СДС - 18,39 %

Коалиция „Продължаваме промяната - Демократична България“ - 8,20 %

„Възраждане“ - 4,66 %

ПП МЕЧ - 4,07 %

Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 930 гласоподаватели.

На територията на Пернишка област бяха разкрити 259 избирателни секции. Избирателите за цялата област са над 103 хиляди.

ПЛЕВЕН

Районната избирателна комисия (РИК) публикува резултати при 100% обработени протоколи от секционните избирателни комисии. С най-висока подкрепа е "Прогресивна България" с 51,8% от гласовете, втори по резултат са ГЕРБ-СДС с 12%. Резултатите от гласуването в 15 Многомандатен избирателен район (МИР) - Плевен на изборите за Народно събрание на 19 април са следните:

"Прогресивна България" - 51,843 процента (52 951 гласа)

ГЕРБ-СДС - 12,825 процента (13 099 гласа)

"Продължаваме промяната- Демократична България" (ПП-ДБ) - 6,760 процента (6905 гласа)

"Движение за права и свободи" - 5,461 процента (5578 гласа)

"Морал, единство, чест" (МЕЧ) - 4,198 процента (4288 гласа)

"Възраждане" - 3,832 процента (3914 гласа)

"Величие" - 3,485 процента (3559 гласа)

"Сияние" - 3,479 процента (3553 гласа)

"БСП – Обединена левица" - 3,420 процента (3493 гласа)

"Има такъв народ" (ИТН) - 1,136 (1160 гласа).

С "Не подкрепям никого" са гласували 1282 жители на област Плевен.

До урните на предсрочните парламентарни избори в Плевенско са отишли 105 849 души. Броят на избирателите в избирателните списъци бе 223 432, избирателните секции – 397.

ПЛОВДИВ

При 100% обработени секционни протоколи от изборите в град Пловдив за Народно събрание „Прогресивна България“ води с 46,27%, втори са „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) с 16,4%. Това сочат публикуваните от 16-а Районна избирателна комисия в Пловдив-град резултати от изборите на 19 април.

Резултатите са следните:

„Прогресивна България“ – 46,27%

„Продължаваме промяната - Демократична България“ – 16,4%

ГЕРБ-СДС – 13,15%

„Възраждане“ – 4,67%

„Сияние“ – 4,24%

МЕЧ – 3,56%

„Величие“ – 2,94%

„БСП-Обединена левица“ – 2,6%

„Движение за права и свободи“ – 1,04%

„Не подкрепям никого“ са избрали 3110 избиратели в Пловдив-град.

В 16-и Многомандатен избирателен район в Пловдив-град за предсрочните парламентарни избори на 19 април бяха регистрирани 24 партии и коалиции. Във вота участваха общо 282-ма кандидати за народни представители от Пловдив-град, които се бориха за 12 мандата.

При 100% обработени секционни протоколи от изборите в област Пловдив „Прогресивна България“ получава 54,39% от вота, втори са ГЕРБ-СДС с 11,73%, показват резултатите, публикувани от 17-а Районна избирателна комисия в област Пловдив към 10:00 часа.

Разпределението е следното:

„Прогресивна България“ – 54,39%

ГЕРБ-СДС – 11,73%

„Продължаваме промяната - Демократична България“ – 7,51%

„Възраждане“ – 4,02%

„БСП-Обединена левица“ – 3,83%

МЕЧ – 3,56%

„Алианс за права и свободи“ – 2,85%

„Движение за права и свободи - ДПС“ – 2,53%

„Величие“ – 3,52%

„Сияние“ – 2,45%

„Не подкрепям никого“ са посочили 1948 избиратели в Пловдивска област.

Общо 14 партии и 10 коалиции са регистрирани за предстоящите парламентарни избори в 17-и Многомандатен избирателен район - Пловдив-област. Общият брой на кандидатите за народни представители е 263 за 11 места в 52-рото Народно събрание.

РАЗГРАД

При 100% обработени секционни протоколи в областта, „Прогресивна България“ получава подкрепа от 38,610% от гласоподавателите. Резултатите са публикувани на интернет страницата на Районната избирателна комисия (РИК) в Разград. За коалицията са гласували общо 18 053 избиратели.

„Движение за права и свободи” (ДПС) е втора с 19,189% подкрепа, от 8972 гласоподаватели. „Продължаваме промяната – Демократична България” (ПП - ДБ) е на трета позиция. За коалицията са гласували 6 347 избиратели или 13,574% от имащите право на глас.

Резултатите от изборите за народни представители за 52-рия парламент, произведени на 19 април, показват следното разпределение на гласовете:

Коалиция „Прогресивна България“ - 38,610%

Партия „Движение за права и свободи“ (ДПС) - 19,189%

Коалиция „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) - 13,574%

Коалиция ГЕРБ-СДС – 11,164%

Коалиция „Алианс за права и свободи“ (АПС) – 5,236%

Коалиция „БСП – Обединена левица“ – 2,556%

Партия „Възраждане“ – 2,440%

Партия „Величие“ - 2,295%.

Другите партии са събрали под два процента от гласовете.

Опцията "Не подкрепям никого" са избрали 709 гласоподаватели.

РУСЕ

При почти 100% обработени протоколи от СИК в РИК, формацията "Прогресивна България" постига доминираща победа в града. Партията печели доверието на 41 607 избиратели, което се равнява на 49,28% от вота в региона.

Втората позиция е за коалиция ГЕРБ-СДС, която получава 10 035 гласа (11,89%). Челната тройка се допълва от "Продължаваме промяната -Демократична България" (ПП-ДБ) със събрани 7 953 гласа (9,42%).

Голямата изненада в Русе е "ДПС-Ново начало", която заема четвъртото място с 4 226 гласа (5,01%), изпреварвайки "Възраждане". На пета позиция остава "Възраждане", за която са гласували 3 918 души (4,64%). Последното място заема "Величие" с 3 599 гласа (4,26%).

СИЛИСТРА

При 100% обработени протоколи „Прогресивна България“ получава 44,21%. Това показват данните, публикувани на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК). На второ място са „Движение за права и свободи“ (ДПС) със 17,2%.

Резултатите от изборите на 19 април за народни представители в област Силистра показват следното разпределение:

„Прогресивна България“ – 44,21%

„Движение за права и свободи“ (ДПС) – 17,2%

ГЕРБ-СДС – 13,18%

„Алианс за права и свободи“ – 6%

„Продължаваме промяната – Демократична България“ – 5,08%

„Величие“ – 3,14%

„Възраждане“ – 3%

„БСП - Обединена левица“ – 2,23%

МЕЧ – 1,78%

„Сияние“ – 1,36%

Всички останали партии и коалиции, участвали в парламентарните избори, събират под 1%, според данните на ЦИК. С „Не подкрепям никого“ са гласували 524 души.

Изборният ден в област Силистра приключи при 43,68 процента избирателна активност. До урните са отишли 48 359 гласоподаватели от малко над 112 хиляди, които имат право на вот.

СЛИВЕН

„Прогресивна България“ събра 51,99% от вота на избирателите при 100% обработени протоколи на секционните избирателни комисии (СИК). Резултатът е публикуван на интернет страницата на Районната избирателна комисия (РИК). Коалицията е получила общо 33 360 гласа от 21-ви Многомандатен избирателен район (МИР).

Втора политическа сила е коалицията ГЕРБ - СДС с 15,628% или 10 027 гласа. Трети са коалицията "Продължаваме промяната - Демократична България" с 7,33% или 4703 гласа. Над четири процента в областта спечелиха още „Възраждане“ с 4,283% или 2748 гласа.



Резултатите от изборите за народни представители за 52-рия парламент, произведени на 19 април, показват следното разпределение:

„Прогресивна България“ – 51,994%

ГЕРБ - СДС – 15,628%

„Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП - ДБ) – 7,33%

„Възраждане“ – 4,283%

„Движение за права и свободи - ДПС“ – 3,613%

„Величие“ – 3,444%

„БСП - Обединена левица“ – 3,324%

МЕЧ – 3,282%

„Сияние“ – 2,171%

„Не подкрепям никого“ са отбелязали 760 души.

В област Сливен изборният ден премина нормално, в спокойна обстановка. През деня бяха регистрирани отделни технически затруднения при машинното гласуване.

Според избирателните списъци в 21-ви МИР – Сливен, право на вот имаха 168 444 избиратели в 298 секции.

Общо 153-ма кандидати за народни представители се съревноваваха за шест депутатски места в 52-рото Народно събрание.

СМОЛЯН

При 100% обработени протоколи в областта, „Прогресивна България“ получава 49,015% на сто от гласовете в изборите за народни представители, втори са ГЕРБ-СДС с 13,86%. Резултатът е публикуван на сайта на Районна избирателна комисия. Коалицията на Румен Радев е получила одобрението на 24 429 от гласувалите в 22-ри Многомандатен избирателен район.

Втора политическа сила е коалицията ГЕРБ-СДС с 13,86% или 6908 гласа. Трети са „Движение за права и свободи“ с 12,53%, или 6245 гласа.



"Продължаваме промяната - Демократична България" е получила 6,001% или 2991 гласа.

Независимият кандидат за народен представител Тодор Батков е пети с 4,199% или 2093 гласа



Резултатите от изборите на 19 април за народни представители за 52-рия парламент показват следното разпределение:

„Прогресивна България“ – 49,015%

ГЕРБ - СДС – 13,860%

„Движение за права и свободи - ДПС“ – 12,53%

„Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) – 6,001%

инициативен комитет "Тодор Батков" – 4,199%

„БСП - Обединена левица“ – 2,594%

„Възраждане“ – 2.211%

„Морал, единство, чест“ (МЕЧ) – 2,055%

„Величие“ – 1,88%

„Сияние“ – 1,077%

„Има такъв народ“ (ИТН) – 0,6%

„Не подкрепям никого“ са отбелязали 600 души.

Изборният ден в област Смолян премина без напрежение и без съществени затруднения в работата на секционните избирателни комисии.

Право на вот, според избирателните списъци, имаха 92 858 избиратели, които гласуваха в 273 секции.

За четирите мандата в 22-ри Многомандатен избирателен район – Смолян се съревноваваха 103-ма кандидати за народни представители, единият от тях е независим, издигнат от инициативен комитет.

СТРАЗА ЗАГОРА

При 100% обработени протоколи „Прогресивна България“ получава 49,409 на сто от гласовете в изборите за народни представители, втори са ГЕРБ-СДС с 13,061%. Резултатът е публикуван на сайта на Районната избирателна комисия (РИК) в Стара Загора.

За „Прогресивна България“ са гласували 68 189 от имащите право на глас в 27 Многомандатен избирателен район (МИР).

Втора политическа сила е коалицията ГЕРБ-СДС с 18 026 гласа. Трети са „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) със 7,886%, или 10 883 гласа. След тях се нареждат „Движение за права и свободи“ (ДПС) с 6,627%, „Възраждане“ с 4,850%, „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) с 3,808%, „Величие“ с 3,557% и „БСП – Обединена левица“ с 3,293%.

Останалите партии или коалиции са с подкрепа по-малко от три на сто. „Не подкрепям никого“ са отбелязали 1912 души.

В 27 Многомандатен избирателен район (МИР) – Стара Загора на предсрочните парламентарни избори на 19 април право на глас имаха 279 911 избиратели. За участие в изборите за 52-ро Народно събрание в Районната избирателна комисия в Стара Загора се регистрираха 24 партии и коалиции, а кандидатите бяха общо 256. Те се конкурират за 11 мандата.

ТЪРГОВИЩЕ

При 100 % обработени протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в Районната избирателна комисия (РИК) на изборите за 52-ро Народно събрание в 28 МИР - Търговище най-висока подкрепа получава "Прогресивна България". За коалицията са гласували 18 582 избиратели, което е 40,19 процента подкрепа, показват данните, публикувани на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК).

От имащите право на глас в област Търговище за партия „Движение за права и свободи“ (ДПС) са гласували 11 611 души или 25,11 процента. Следващото място по подкрепа е за коалиция ГЕРБ-СДС – 7,95 процента или 3679 гласували.

Резултатите от изборите на 19 април за народни представители за 52-рия парламент показват следното разпределение:

"Прогресивна България" - 18 582 - 40,196%

"Движение за права и свободи" (ДПС) - 11 611 - 25,117%

ГЕРБ-СДС- 3679 - 7,958%

"Алианс за права и свободи" (АПС) - 3097 - 6,699%

"Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) - 2174 - 4,703%

"Възраждане" - 1432 - 3,098%

"БСП – Обединена левица" - 1353 - 2,927%

"Величие" - 1222 - 2,643%

"Морал, единство, чест" (МЕЧ) - 1116 - 2,414%.

Останалите партии са събрали под два процента подкрепа. С "Не подкрепям никого" са гласували 781 души.

За участие в предсрочните парламентарни избори за 52-ро Народно събрание в РИК – Търговище бяха регистрирани 24 партии и коалиции. Издигнатите кандидати за народни представители, които се явиха за четирите депутатски места в 28-ми МИР – Търговище, бяха общо 114.

Изборният ден в областта премина в спокойна обстановка.И обработването на изборните документи бе нормално, забавянията бяха в рамките на допустимото, каза за БТА председателят на РИК - Търговище адвокат Диана Игнатова.

ХАСКОВО

"Прогресивна България" постигна категорична и безапелационна победа на изборите, като събра 53 171 гласа, което представлява близо 50% от всички подадени гласове.

На второ място се нареждат ГЕРБ-СДС с 18 242 гласа, като те изостават съществено от първенеца. След тях се позиционира Движение за права и свободи - ДПС, които получават 12 338 гласа и заемат третото място в класацията.

Коалицията ПП-ДБ остава на четвърта позиция с 6 008 гласа, което е приблизително два пъти по-малко в сравнение с резултата на ДПС.

ШУМЕН

При 100 % обработени секционни протоколи от изборите за Народно събрание в 30-и Многомандатен избирателен район (МИР) „Прогресивна България“ получава 41,99 на сто от гласовете, втори са „Движение за права и свободи“ (ДПС) с 18%. Това сочат публикуваните от Районната избирателна комисия (РИК) в Шумен резултати от парламентарните избори на 19 април.

Резултатите са:

„Прогресивна България“ – 41,99%

„Движение за права и свободи“ (ДПС) – 18%

ГЕРБ – СДС – 10,16%

„Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) – 9,63%

„Възраждане“ – 3,63%

„Величие“ – 3,35%

„БСП – Обединена левица“ - 2,93%

„Морал, единство, чест“ (МЕЧ) - 2,53%

„Алианс за права и свободи“ (АПС) – 2,46%

„Сияние“ – 2%.

С „Не подкрепям никого“ са гласували 962 избиратели в Шуменска област.

Общо 24 партии и коалиции регистрираха свои кандидатски листи за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април в 30 МИР – Шумен. Във вота участваха 139 кандидати за народни представители, които се борят за шест депутатски места.

При избирателна активност от 38,45 процента приключи изборният ден в Шуменска област. Процентът на гласувалите беше по-висок в сравнение с този от парламентарните избори на 27 октомври 2024 г., когато правото си на глас упражниха 30,85 на сто от имащите това право в областта.

ЯМБОЛ

Районната избирателна комисия (РИК) публикува окончателните резултати от вота в 31-ви Многомандатен избирателен район (МИР). При 100 % обработени секционни протоколи от изборите за Народно събрание на 19 април, резултатите са следните:

„Прогресивна България” печели в региона с 54,95 процента или 26 342 реални гласа. Според данните на Централната избирателна комисия (ЦИК) към 11:00 часа, при 96,41 процента обработени протоколи от всички региони, в Ямболско формацията на Румен Радев получава един от най-високите си резултат за страната, заедно с тези в Пловдив-област и във Враца.

ГЕРБ-СДС са втори по резултат в Ямболско с 9,7 процента. Броят на реалните гласове в подкрепа на коалицията е 4652. За сравнение, на парламентарния вот през октомври 2024 г. за ГЕРБ бяха гласували 7726 избиратели от региона. Тогава коалицията излъчи един народен представител 51-вия парламент.

С трети резултат сега е „Продължаваме промяната – Демократична България” (ПП-ДБ) с 6,12 процента. Гласовете за коалицията са 2936, докато на вота преди две години те бяха 3179. ПП-ДБ нямаше депутат от Ямболско в 51-вото Народно събрание.

„БСП - Обединена левица“ е на четвърта позиция с подкрепа от 6,08 процента. Това към момента е и най-високият резултат на формацията в страната, показват публикуваните от ЦИК данни към 11:00 часа, при 96,41 процента обработени протоколи от всички изборни райони. За лявата коалиция в Ямболско са гласували 2913 избиратели. На изборите през октомври 2024 г. гласовете за кандидатите ѝ бяха 4599, а коалицията излъчи един народен представител от региона.

„Движение за права и свободи - ДПС“ е с пети резултат от 4,76 процента. Реалните гласове за формацията са 2280. През октомври 2024 г. те бяха 2915. След актуализацията на резултатите тогава, на база решение на Конституционния съд, формацията също излъчи депутат от региона.

„Възраждане” е на шесто място по резултат от вота на 19 април с 4,53 на сто от гласовете. Кандидатите на партията са подкрепени от 2170 избиратели. На изборите преди две години гласовете за „Възраждане” в Ямболско бяха 5846. Партията тогава също излъчи един депутат от региона в 51-вия парламент.

Според окончателните данни на РИК в Ямбол от вота на 19 април т.г. всички останали партии и коалиции събират под 4 процента от гласовете.

В неделя общо 563 избиратели в регион Ямбол са отбелязали в бюлетините „Не подкрепям никого”. На вота преди две години такъв избор бяха направили 1083 гласоподаватели.

За четирите депутатски места, които излъчва 31-ви МИР в Ямбол, на предсрочните парламентарни избори т.г. се съревноваваха общо 120 кандидати.

ГАБРОВО

В Габрово при 100% обработени протоколи печели ПБ с 47.837% и 22 277 гласа. Втори са ГЕРБ-СДС с 15.873% и 7 392 гласа. Следват ПП-ДБ с 8.315% и 3 872 гласа, Възраждане - 5.207% и 2 425 гласа, Величие - 4.531% и 2 110 гласа. Всички останали партии в Габрово са под чертата.

ЛОВЕЧ

Районната избирателна комисия (РИК) публикува на сайта си окончателните резултати при 100% обработени протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) от изборите за народни представители за 52-рия парламент, произведени на 19 април. Те показват следното разпределение:

„Прогресивна България“ – 46,604 %

ГЕРБ – СДС – 20,059 %

„Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП – ДБ) – 6,540 %

„БСП – Обединена левица“ – 4,610 %

МЕЧ – 4,192 %

Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 695-ма гласоподаватели.

В 11-и Многомандатен избирателен район – Ловеч за предсрочните парламентарни избори на 19 април бяха регистрирани 24 партии и коалиции. Общо 117 кандидати за народни представители се конкурираха за четири места в 52-рото Народно събрание.

ВИДИН

„Прогресивна България“ събра 43,91% от вота на избирателите в областта при 100% обработени протоколи на секционните избирателни комисии. Резултатът е публикуван на сайта на Районна избирателна комисия – Видин. Коалицията е получила общо 15 455 гласа от 5-и Многомандатен избирателен район.

Втора политическа сила е коалицията ГЕРБ - СДС с 16,741% или 5892 гласа. Трети са коалицията "Продължаваме промяната - Демократична България" с 10,78% или 3794 гласа. Над четири процента в областта спечели още „Движение за права и свободи“ с 8,956% или 3152 гласа.



Резултатите от изборите на 19 април за народни представители за 52-рия парламент показват следното разпределение:

„Прогресивна България“ – 43,912%

ГЕРБ - СДС – 16,741%

„Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) – 10,78%

„Движение за права и свободи - ДПС“ – 8,956%

„Възраждане“ – 3,952%

„БСП - Обединена левица“ – 3,640%

„Морал, единство, чест“ (МЕЧ) – 3,634%

„Величие“ – 2,438%

„Сияние“ – 1,639%

„Има такъв народ“ (ИТН) – 1,239%

„Не подкрепям никого“ са отбелязали 506 души.

В област Видин изборният ден премина нормално, в спокойна обстановка без нарушения на обществения ред и без инциденти.

Според избирателните списъци в областта право на вот имаха 79 296 избиратели, които гласуваха в 255 секции.

За четирите мандата в 5-и Многомандатен избирателен район се съревноваваха 117 кандидати за народни представители от регистрираните 24 партии и коалиции. Общо 117 кандидати за народни представители се съревноваваха за шест депутатски места в 52-рото Народно събрание.

КЪРДЖАЛИ

При обработени 100 % протоколи от секционните избирателни комисии, „Движение за права и свободи“ (ДПС) получава 56,16% от гласовете на избирателите, втори са „Прогресивна България“ с 24,33%. Данните са публикувани на сайта на Районната избирателна комисия.

Разпределението е:

„Движение за права и свободи“ (ДПС) – 56,16% с 43 553 гласа

„Прогресивна България“ – 24,33% с 18 853 гласа

ГЕРБ-СДС – 4,85% с 3757 гласа

„Алианс за права и свободи“ (АПС) – 4,27% с 3307 гласа

„Продължаваме промяната - Демократична България“ – 3,36% с 2603 гласа

„БСП - Обединена левица“ – 1,46% с 1128 гласа

„Възраждане“ – 1,29% с 999 гласа

Всички останали партии и коалиции, участвали в парламентарните избори, събират под 1 %, според данните за вота в област Кърджали.

На тези избори в област Кърджали бяха регистрирани 106 кандидати от 24 листи на 10 коалиции и 14 партии. Те участваха в предизборната надпревара на 19 април за пет мандата в Народното събрание от 9-и МИР.

В 542 изборни секции имаха право на глас 272 101 избиратели. Броят на гласувалите в 9-и МИР е 81 027, от които 12 676 са гласували с машина, а 68 351 - с хартиена бюлетина, като 2545 е броят на недействителните хартиени бюлетини, пише в протокола на РИК. Избирателната активност в област Кърджали е достигнала 29,78%.

БЛАГОЕВГРАД

"Прогресивна България“ на Румен Радев печели изборите, показват данните на Районната избирателна комисия при 100% обработени СИК протколи в РИК. Резултатът на ПБ е 59 943 гласа или 39.837%.

Втора политическа сила е ГЕРБ – СДС с 29 729 гласа или 19.758%. Припомняме, че коалицията с лидер Бойко Борисов, беше водена от Росен Желязков в Първи многомандатен избирателен район.

Третото място е за Движение за права и свободи – ДПС с водач Делян Пеевски. За ДПС гласувалите са 19 595 или 13.023%. Четвърта остава листата на акад. Николай Денков и "Продължаваме промяната – Демократична България“, за която са гласували 11 856 или 7.879%.