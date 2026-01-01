Тазгодишните предсрочни парламентарни избори, проведени на 19 април 2026 година, ни върнаха близо три десетилетия назад. Тогава - също на 19 април 1997 г., са били проведени предсрочни парламентарни избори в България.

През далечната 1997 г. избирателната активност е била 62,4%, а изборите печелят Обединените демократични сили с над 51%.

Ето какви са били резултатите от парламентарните избори през 19 април 1997 година:

Тогава „Обединени демократични сили“ са получили 52,26% или 2 223 714 души са гласоподавателите им. С този огромен процент доверие от обществото, политиците от партията си печелят 137 депутатски места.

„Демократична левица“ получава 939 308 гласа или 22,07% с 58 мандата.

Обединение за национално спасение (ДПС) получава 323 429 гласа или 7,60% с 19 народни представители.

„Българска евролевица“ печели 234 058 гласа с 5,50% и 14 депутати в парламента.

„Български бизнес блок“ има 209 796 гласоподаватели 4,93% и 12 мандата.