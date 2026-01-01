Формацията на Румен Радев "Прогресивна България" пренареди силите на тези предсрочни парламентарни избори и повежда с 39.6% - това сочат резултатите от exit poll-а на социологическа агенция „ Тренд ” към 20.00 ч., поръчан и финансиран от NOVA.

На второ място остават досегашните лидери от ГЕРБ-СДС с 15.1% Трети са ПП-ДБ с 13.5%. Четвърти - "ДПС-Ново начало" с 8.1%. Партия "Възраждане" към момента са с 5.1%, БСП-ОЛ са малко над бариерата - 4.1%.

Под 4-процентовата бариера за влизане в парламента според exit poll-а на социологическа агенция „Тренд” към момента остават: "Сияние" - с 3.0%; МЕЧ с 2.7%, "Величие" - с 2.4%, АПС - 2.0%, ИТН - 1.6%, "Синя България" - 0.7%.

Опцията „Не подкрепям никого” са избрали 1,8 на сто от отишлите до урните.

Според данните на „Тренд” към 20.00 ч. избирателната активност е 45,7%.

При 6-партиен парламент първите ще получат 111 места, вторите - около 43, третите - 38, четвъртите - 23, а петите и шестите - съответно по около 14 и 11 места.

Данни на агенция "Мяра"

„Прогресивна България” печели предсрочните парламентарни избори с 38,7% подкрепа. Това показва exit poll-а на агенция „Мяра“ към 20:00 ч., поръчан и финансиран от NOVA.

Според данните на второ място се нарежда ГЕРБ-СДС с 14,7%, а непосредствено след това е коалицията ПП-ДБ с 13,3%. Четвъртата позиция заема ДПС с 9,1%. В класацията следва партия „Възраждане“ с 5,3%. На ръба на бариерата за влизане в парламента се движи „БСП – Обединена левица“ - 4,0%.

Под 4-процентната граница засега остават: МЕЧ с 3,4%, „Величие“ - 3,2%, „Сияние“ - 2,6%, „Има такъв народ“ с 1,9%, АПС - 1,8% и „Синя България“ (0,5%).

Делът на избирателите, посочили „Не подкрепям никого“, е 1,9%. Данните сочат и избирателна активност от 48,5%.

Данни на „Галъп Интернешънъл Болкан”

Според exit poll-а на социологическа агенция „Галъп Интернешънъл Болкан", поръчан и финансиран от NOVA, резултатът на „Прогресивна България” е 35,5%. Втората позиция е за ГЕРБ-СДС с 17,5%. На трето място се нарежда ПП-ДБ с резултат е 13,8%, следвана от ДПС с 10,3%. Петата позиция е за „Възраждане” (5,9%).

Под чертата остават и „БСП – Обединена левица” – 3,9%, МЕЧ - 3,5%, „Сияние” - 3,3%, „Величие” - 2,5%, „Има такъв народ” - 1,0%, АПС - 1.0%, "Синя България" - 0,8%.

С „Не подкрепям никого” са гласували 2 на сто от избирателите.

Избирателната активност към 20.00 ч. е 48%.

