Водещи медии в Румъния проследяват предсрочните парламентарни избори в България, като информират за победата на "Прогресивна България" на Румен Радев и извеждат като акцент мобилизацията на избирателите. Вестници, като "Адевърул", "Ромъния либера", "Котидианул", "Гъндул", "Евениментул зилей" и други, популярни новинарски сайтове, като "Зиаре" и "Хотнюз", телевизии, като Диджи 24, Антена 3 СиЕнЕн и Про ТеВе, публикуват резултати и коментари след вота.

В. „Адевърул“ проследява изборите в България с няколко материала през последните дни, като посочва, че това са осмите парламентарни избори за последните пет години на фона на продължителна политическа криза. "България, която е най-бедната държава в ЕС по брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението, през последните години преминава през постоянна политическа криза, белязана от слаби правителства и коалиции", пише вестникът.

Редица румънски медии цитират мнения на анализатори, според които Румен Радев е политическа фигура, която може да улесни едно сближаване с Москва. Той многократно е критикувал военната помощ за Украйна и е заемал по-предпазлива политика спрямо Русия, което тревожи западните партньори, пише „Адевърул“.

Вестникът цитира мнението на румънския политолог Раду Албу Комънеску от Университета „Бабеш-Боляй“ в Клуж-Напока, според когото Румен Радев има политически профил, подобен на този на бившия унгарски премиер Виктор Орбан. Според румънския политолог Румен Радев е „по-умерен“ вариант на Орбан.

„Сега вероятно най-изкушаващото сравнение е между него (Радев) и Виктор Орбан, да кажем, че на юг от Дунава може да се появи "един нов Орбан“ или персонаж, който да се превърне в нов Орбан“, коментира пред „Адевърул“ Раду Албу Комънеску.

Гръцките медии: Под заглавие "България: Кой е проруският победител на изборите Румен Радев?" вестник "Катимерини" дава информация за изборните резултати в България. Изданието отбелязва, че Радев многократно е изразявал резерви по отношение на военната подкрепа на Запада в Украйна, което "подхранва образа му на проруски настроен" и е искал провеждането на референдум за въвеждане на еврото в България.

"Анализатори смятат, че като премиер (Радев) ще следва линия, подобна на тази на словашкия лидер Роберт Фицо с критична позиция по отношение на европейската подкрепа за Украйна, но без да налага вето", посочва "Катимерини", позовавайки се на информация на Би Би Си.

В информацията на АНА-МПА се акцентира върху факта, че спечеленият от партията на Радев процент е най-големият във всички избори, провеждани в последните години в България и води до много по-голямо мнозинство от прогнозираното. "Големият губещ на изборите" е партията ГЕРБ на Бойко Борисов, чиято подкрепа се свива наполовина спрямо изборите през октомври 2024 г., когато спечели 25,5 на сто, се посочва още в публикацията. Гръцката агенция отбелязва и факта, че някога силната БСП не е успяла да мине бариерата от четири процента и остава извън парламента.

Албанските медии пишат за победата на бившия президент Румен Радев и неговата коалиция „Прогресивна България“ на предсрочните парламентарни избори в България вчера, отбелязвайки, че критиците на Радев го смятат за „проруски“ политик, „близък до Путин“.

„Избори в България: проруски настроеният Румен Радев печели с 45 процента от гласовете“, съобщава албанският информационен портал „Шчиптаря“, цитирайки предварителни резултати от изборите. Порталът също така отбелязва, че това е най-добрият резултат на политическа партия в последните 30 години и определя изборите като „края на ерата на Бойко Борисов“.

„Румен Радев печели изборите в България: заявява, че Европа е жертва на собствените си амбиции да действа като морален лидер“, пише албанският вестник „Газета Експрес", цитирайки първите изявления на бившия президент след победата на неговата партия вчера. Медията също така отбелязва, че дори преди излизането на окончателните резултати от изборите „е сигурно, че Радев си осигурява мнозинство в 240-местния български парламент“.

"Къде са българите в Северна Македония? Само 210 българи се заявиха за гласуване", посочва в заглавие новинарският портал в Северна Македония МКД в информация за произведените вчера в България предсрочни парламентарни избори.

Според информацията на портала, едва 210 души, определящи се като българи, са подали заявления за гласуване на вчерашния вот, разпределени в няколко секции: 11 души в Битоля, 56 избиратели в Охрид, 52-ма в Прилеп, 29 в Скопие и 62-ма в Струмица.

Според резултатите от последното преброяване на населението в Северна Македония около 3500 души са се самоопределили като българи, напомня МКД.

Медиите в Турция съобщават за победата на бившия президент Румен Радев и неговата коалиция „Прогресивна България“ на предсрочните парламентарни избори, обръщайки внимание на високата подкрепа за формацията, дългите опашки от гласуващи в Турция и значението на изборите за Европа.

„В България бившият президент Радев стана първи на изборите с голяма преднина“, пише Анадолската агенция, като отбелязва, че според предварителните резултати „Прогресивна България“ си осигурява 45 процента от вота и 135 места в 240-местния парламент на България. Анадолската агенция също така отбелязва, че заради намаляването на броя на секциите за изборите в чужбина, на много места в Турция са се образували големи опашки от желаещи да упражнят правото си на вот, а в някои райони секциите са останали отворени и след обявения час за закриване на изборния ден, за да може всички желаещи да гласуват.

„В България избирателите отидоха до урните за осми път през последните пет години, надявайки се да прекъснат политическата безизходица, която отдавна измъчва страната. Коалицията „Прогресивна България“, основана от бившия президент Румен Радев, спечели парламентарните избори с голяма преднина“, пише турският вестник „Йени шафак“, цитирайки същите предварителни резултати.

„Предсрочните избори в България доведоха до резултат, който ще има силно политическо въздействие в цяла Европа. Бившият президент Румен Радев излезе победител“, пише турската редакция на Евронюз, като отбелязва, че Радев е „смятан за приятелски настроен към Русия“.

Първи по гласове в петте секции, разкрити в Сърбия за парламентарните избори за 52-рото Народно събрание, са "Продължаваме промяната - Демократична България" с 613 гласа. Второ място заема "Прогресивна България" с 444 гласа, а на трето място е ГЕРБ-СДС със 131 гласа. Това показват данните от протоколите в петте избирателни секции на територията на Сърбия, публикувани на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Според окончателните протоколи в секциите в българското посолство в Белград, Генералното консулство на България в Ниш, Цариброд, Босилеград и с. Звонци на парламентарните избори са гласували общо 2200 избиратели.