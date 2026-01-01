Екипът на чл.-кор. проф. Николай Габровски и д-р Петър Илков оперира по спешност един от състезателите ни по борба на големия християнски празник Лазаровден. Това съобщиха от УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.

15-годишното момче е транспортирано в неврохирургията на "Пирогов" след тежък инцидент по време на състезание по борба. Младият спортист на ЦСКА е с тежка травма на шийните прешлени, след като другият участник го прехвърля през гръб. При падането 15-годишният състезател пада върху главата си и чупи шията си.

Пациентът е приет в тежко състояние с фрактура-луксация в шийната област и изразен неврологичен дефицит. Опериран е по спешност от началника на Клиниката по неврохирургия чл-кор. проф. Николай Габровски и началника на Отделение по спинална неврохирургия д-р Петър Илков.

Те провеждат високоспециализирана оперативна интервенция, по време на която стабилизират гръбначния стълб и ограничават увреждането на гръбначния мозък.

След тежката операция пациентът е настанен в неврореанимацията на "Пирогов". Към момента младежът в стабилно състояние и диша самостоятелно. Екипите наблюдават ранно, частично, неврологично подобрение.

Лечението му продължава под интензивен наблюдение, като състоянието остава сериозно.