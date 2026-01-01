Една сърдечна и една бъбречна трансплантации бяха извършени от медицински екипи в две големи болници в София. Донорът е жена на 43 години от София, изпаднала в мозъчна смърт, вследствие на мозъчна аневризма.

Сърдечната трансплантация е извършена от екипа кардиохирурзи на проф. Димитър Петков в УМБАЛ „Св. Екатерина“. Реципиентът е 34-годишна жена с диагноза дилатативна кардиомиопатия.

Това е първа сърдечна трансплантация за годината в болницата. Операцията е продължила близо 6 часа и е преминала успешно. Пациентката е под 24-часово следоперативно наблюдение, като към момента състоянието ѝ е стабилно.

Кардиохирурзи в Пловдив спасиха живота на млада жена след сложен случай на ендокардит

Втората трансплантация е бъбречна. Единият бъбрек на изпадналата в мозъчна смърт жена е трансплантиран в УМБАЛ "Александровска" на 64-годишна жена от София с хронична бъбречна недостатъчност, която провежда хемодиализно лечение от две години. Избрана е с най-голям процент органна съвместимост с донора от общо 9 поканени за оценка от листата на чакащи. Трансплантацията е извършена от екипите на доц. Пламен Димитров и доц. Владислав Младенов в Клиниката по урология на лечебното заведение. Поради липса на подходящ реципиент, вторият бъбрек не е трансплантиран.

След оперативната интервенция трансплантираната жена се възстановява в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на болницата. Състоянието ѝ е стабилно, с много добри жизнени показатели и диуреза.