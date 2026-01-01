Американски милионер и ловец на едър дивеч е бил нападнат и убит от стадо слонове, докато е участвал в лов в Централна Африка.

75-годишният калифорнийски предприемач Ърни Досио е бил стъпкан до смърт по време на ловно сафари в гъстите гори на Габон, където е бил воден от професионален ловец.

По време на експедицията, организирана за отстрел на рядък вид антилопа, двамата се натъкнали на стадо от пет женски слона с малко. Стреснатите животни реагирали агресивно и атакували ловците.

Според информацията професионалният ловец първи е бил нападнат и тежко ранен, като е загубил оръжието си. След това слоновете се нахвърлили върху Досио, който не е успял да се защити.

Африканските слонове са най-едрите сухоземни бозайници, като женските достигат височина до 3,6 метра и тегло от близо четири тона.

Досио е бил известен ловец с десетилетия опит и множество трофеи от Африка и САЩ, включително слонове, лъвове, носорози и биволи. В САЩ той е притежавал винарски бизнес и е бил активен член на различни ловни и благотворителни организации.

Близки до него описват лова като негов дългогодишна страст, но и подчертават, че всички негови експедиции са били законно лицензирани и организирани.

Компанията, организирала сафари тура, е потвърдила инцидента и е съобщила, че той се е случил на 17 април в Централен Габон. Американското посолство също е било уведомено и съдейства за репатрирането на тялото.

Габон е известен с богатото си биоразнообразие и голямата популация на горски слонове, като над половината от тях се намират именно в страната.

Досио живеел в Калифорния със семейството си и е бил активен в бизнес и местни обществени организации. Близки и колеги го описват като влиятелна фигура и филантроп, който е участвал в редица благотворителни инициативи.