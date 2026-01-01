„От „Прогресивна България“ са внесли предложения за сериозни промени в правилника за организацията и дейността на парламента, които най-вероятно ще бъдат приети с мнозинството на парламентарната група. Според Петър Петров от "Възраждане", цитиран от пресцентъра на партията, с тези промени се засягат основни принципи на парламентарната демокрация.

По думите му се ограничава парламентарният контрол чрез премахване на възможността народните представители да изискват информация, документи и данни от държавни и местни институции. Предвижда се също отпадане на 14-дневния срок за отговор към депутатите. „Така се нарушават принципите на прозрачност и публичност в управлението, както и конституционно установеният контрол на парламента върху изпълнителната власт“, заявява Петров. Той допълва, че от „Прогресивна България“ премахват и механизма за контрол при липса на отговор от страна на министрите към народните представители.

Според него тройното съкращаване на минималните срокове в правилника затвърждава практиката законопроекти и решения да се разглеждат „на бързи обороти“ – без достатъчно време за становища и участие на заинтересованите страни.

В съобщението се посочва още, че срокът за процедурите по избор на регулаторни и контролни органи се намалява от седем на три дни. По думите на Петров това ще позволи „ускорено избиране“ на предварително удобни кандидати, без достатъчно време за реакция както от депутатите, така и от обществото.

От "Възраждане" твърдят още, че законопроекти по една и съща тема, внесени от различни парламентарни групи, вече няма задължително да се разглеждат заедно, ако мнозинството в комисията реши друго. Според тях това може да доведе до забавяне или блокиране на предложенията на опозицията.

Предлага се и сериозно съкращаване на времето за изказвания в пленарната зала – репликите да бъдат намалени от две на една минута, процедурните изказвания също да са по една минута, дупликите да се съкратят от три на две минути, а времето за изказване при второ четене да падне от пет на три минути и само по един текст.

„Тези промени сериозно ограничават правото на народните представители да участват пълноценно в законодателния процес“, смята Петров. Той определя като „абсурдно“ и предложението да не се допуска реплика на несъгласие към изказващ се от същата парламентарна група.

По думите му председателят на парламента ще може да добавя извънредни точки в дневния ред без предварителен председателски съвет. Освен това отпада и задължението за месечни координационни срещи с председателите на комисии, което според него е знак за пренебрежение към опозицията.

Сред предложенията е и отпадането на забраната председателят на Народното събрание едновременно да води заседанието и да участва в дебатите и гласуването по дадена точка.

Миналата седмица, по време на първото заседание на временната комисия по правилника, нейният председател Димитър Здравков от „Прогресивна България“ заяви, че сегашният правилник ще служи като основа за нов проект. Той подчерта, че не се цели изцяло нов правилник, тъй като обществото очаква решаването на по-важни задачи. Здравков допълни, че срокът за предложения е до 18 май и вече са постъпили мнения от външни организации и граждани.