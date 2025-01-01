Доставките на руски суров петрол за Унгария са преустановени, след като Украйна е атакувала трансформаторна станция на петролопровода, водещ към Унгария, заяви днес унгарският министър на външните работи Петер Сиярто, цитиран от Ройтерс.

Сиярто написа във "Фейсбук", че е разговарял с руския заместник-министър на енергетиката Павел Сорокин, който го е информирал, че експерти работят по ремонта на трансформаторната станция, но не е ясно кога ще бъдат възобновени доставките.

Европейската комисия предложи унгарските митници сами да следят дали в страната им се внася газ от Русия, ако бъде утвърдено предложението за забрана на вноса на руски изкопаеми горива в ЕС.