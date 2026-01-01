Ще бъде предложено автогара "Север" да запази дейността си през следващите месеци, докато до жп гара "Филипово" не бъде открит нов център за автобусни превози, като за този период ще се търси вариант за компенсиране на собствениците. Това съобщиха от общината часове, след като в Пловдив се проведе протест заради проблема с пренасочването на автобусите от автогара "Север" към автогарите "Юг" и "Родопи".

От общината заявяват, че процесът за преместване на автогара "Север" в района на жп гара "Филипово" вече е започнал, като са проведени разговори с представители на Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ). Среща по въпроса ще бъде търсена с новото ръководство на Министерство на транспорта.

От институцията съобщиха, че след интензивни разговори през почивните дни кметът на Пловдив Костадин Димитров, изпълнителният директор на "Хеброс бус" Юлия Москова и заместникът й Веселин Дошков - собственици на автогарите "Юг" и "Север", са стигнали до решението, което да предложат на Общинския съвет. Участие в разговорите е взел и директорът на дирекция "Правно-нормативно обслужване" в Община Пловдив Илиан Иванов.

По време на срещите са били обсъдени възможностите за гарантиране на нормалното транспортно обслужване на гражданите и работата на превозвачите. Предвижда се частична промяна на Решение №11 на Общински съвет – Пловдив, което беше гласувано по време на последната общинска сесия, в частта, касаеща автогара "Юг".

"Още от първия момент положихме усилия да бъде намерено решение в интерес на гражданите и транспортното обслужване на града. Проведохме конструктивни разговори и постигнахме съгласие по стъпките, които ще предложим на Общинския съвет", заяви кметът Костадин Димитров.