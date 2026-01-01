Българският пилот Никола Цолов записа впечатляваща победа в спринтовото състезание от Формула 2 в Маями, след изключително оспорвана и драматична битка до последните метри, предаде Gong.bg.

Надпреварата, която продължи 23 обиколки (124.5 км), предложи зрелище на високо ниво. Цолов стартира от първа позиция – благодарение на обърнатата стартова решетка след десетото си място в квалификацията – и още от самото начало показа стабилност, като запази аванса си след старта.

Никола Цолов триумфира по безапелационен начин във Формула 2

Основният му съперник Лауренс ван Хупен (Trident) упражняваше постоянен натиск, особено в DRS зоните, където разполагаше с по-бърз болид. В началните етапи от състезанието в битката се включи и Джошуа Дурксен, който временно излезе на втора позиция, но грешка го извади от директния спор за победата.

В средата на дистанцията Цолов допусна няколко неточности, включително излизане извън трасето, което позволи на преследвачите му да се доближат. В 13-ата обиколка дори загуби лидерството, но бързо си го върна с решителна маневра при спирането за 17-ия завой.

Финалните обиколки се превърнаха в истинска битка на нерви – с многократни атаки и размени на позиции между Цолов и Ван Хупен. Кулминацията дойде в последната обиколка, когато нидерландецът успя да изпревари българина, но само за кратко. С хладнокръвие и прецизност Цолов отвърна в предпоследния завой и пресече финала с минимална преднина от едва 0.1 секунди.

Никола Цолов направи страхотно спринтово състезание в Гран При на Абу Даби

Това е втора поредна победа за българина във Формула 2, постигната след изключително зряло и борбено каране.

Преди старта подкрепа към младия пилот изрази и легендата на българския футбол Христо Стоичков.

Основното състезание в Маями, което ще сложи край на втория кръг от сезона, е насрочено за неделя от 19:30 часа българско време. То ще бъде с дължина от 32 обиколки и ще включва задължително спиране в бокса. От полпозишън ще стартира Куш Майни, докато Цолов ще заеме десетата позиция на стартовата решетка.