Американският министър на отбраната Пийт Хегсет е разпоредил изтеглянето на около 5000 военнослужещи от Германия в рамките на една година, предадоха световните агенции, като се позоваха на съобщение на Пентагона.

Бройката 5000 съставлява около 15% от американските сили, разположени в Германия, отбелязва Франс прес.

„Предвиждаме изтеглянето да бъде завършено в рамките на следващите шест до дванадесет месеца“, заяви говорителят на Пентагона Шон Парнел.

Около 36 000 американски войници са разположени в Германия, отбелязва Асошиейтед прес. При ротация бройката се увеличава до 39 000, допълва ДПА.

Тръмп обмисля изтеглянето на американските войски от Италия и Испания

Президентът Доналд Тръмп по-рано тази седмица заплаши да изтегли част от американските военни от Германия, в момент, в който той влезе в конфликт с канцлера Фридрих Мерц относно американско-израелската война срещу Иран. Мерц заяви, че САЩ са „унижавани“ от иранското ръководство и разкритикува липсата на стратегия на Вашингтон във войната.

Говорителят на Пентагона Шон Парнел заяви, че решението за намаляване на американските военни в Германия следва задълбочен преглед на разположението на силите на Пентагона в Европа и е съобразено с нуждите и ситуацията на място.

САЩ имат няколко големи военни бази в Германия, включително щабовете на Европейското командване на американските сили и на Африканското командване на американските сили, въздушната база "Рамщайн" и регионалния медицински център "Ландщул", който е и най-голямата американска болница извън САЩ, припомня Асошиейтед прес.

САЩ имат около 86 000 военни в Европа. Има американски бази и във Великобритания, и в Италия, припомня ДПА.

Конгресът на САЩ прие в края на 2025 г. механизъм за сигурност, съгласно който общият брой на силите, постоянно разположени в зоната на отговорност на Европейското командване, не може да падне под 76 000 за повече от 45 дни, припомня ДПА.