Американската свръх-нискотарифна авиокомпания "Спирит еърлайнс" (Spirit Airlines), придобила известност с нестандартните си реклами и изключително ниските цени на билетите, обяви днес, че прекратява дейността си след 34 години работа и провала на преговорите за евентуален държавен спасителен план, предадоха световните агенции.

Авиокомпанията, която по-рано извършваше стотици полети дневно с яркожълтите самолети и даваше работа на около 17 000 души, заяви, че е "започнала плавно прекратяване на дейността, влизащо в сила незабавно".

Авиокомпанията съобщи, че всички полети са отменени и вече не се предлага обслужване на клиенти.

"Гордеем се с влиянието, което нашият модел на ултра-ниски цени оказа върху индустрията през последните 34 години, и се надявахме да обслужваме нашите гости още дълги години", се казва в съобщението, цитирано от Асошиейтед прес.

В края на април американският президент Доналд Тръмп спомена възможността компанията да бъде придобита от федералното правителство, за да се спасят хилядите работни места в компанията, която вече е обявявала фалит два пъти през 2025 година.

По данни на американското министерство на транспорта "Спирит" е деветата американска авиокомпания по брой превозени пътници, с 28 милиона пътници между февруари 2025 г. и януари 2026 година. През 2024 г. за нея са работили малко над 11 000 души.

Според главния изпълнителен директор на компанията Дейв Дейвис през март тя е постигнала "споразумение със (своите) кредитори относно план за преструктуриране, който (би) ѝ позволил да се превърне отново в жизнеспособно предприятие".

Скокът в цените на керосина от началото на войната в Близкия изток обаче "не е оставил друг избор, освен да започне постепенно и организирано прекратяване на дейността на компанията", посочва Дейвис в съобщението.

"За да поддържаме дейността, биха били необходими стотици милиони долари допълнителни ликвидни средства, с които "Спирит" просто не разполага и не успя да намери. Това е изключително разочароващо и не е изходът, който желаехме", допълва той.