Голяма европейска авиокомпания се готви да отмени над 100 полета заради рязкото поскъпване на горивата на фона на конфликта в Близкия изток.

KLM Royal Dutch Airlines - националният превозвач на Нидерландия - ще отмени 160 полета през следващия месец, като те са разпределени поравно между заминаващи и пристигащи на летище Amsterdam Airport Schiphol. Компанията потвърди, че не изпитва недостиг на авиационно гориво, но взема това решение като мярка за ограничаване на разходите заради нарастващите цени на керосина.

„Пътниците, засегнати от промените, ще бъдат пренасочени към следващия наличен полет. Тъй като това са дестинации, които KLM обслужва по няколко пъти дневно - като Лондон и Дюселдорф - обикновено можем бързо да осигурим алтернативни полети. KLM очаква натоварен период около майските празници и се стреми да гарантира, че пътниците ще могат да пътуват до своите ваканционни дестинации по план“, съобщиха от авиокомпанията.

Съкращенията представляват около 1% от европейската полетна програма на компанията.

Тази стъпка е част от по-широка тенденция сред европейските авиопревозвачи да намаляват капацитета си, за да се справят с растящите оперативни разходи.

От началото на конфликта в края на февруари цените на авиационното гориво почти са се удвоили – от 2,50 долара за галон на 27 февруари до 4,88 долара за галон към 2 април.

На този фон американската авиокомпания Spirit Airlines може да се изправи пред ликвидация още тази седмица, след като за втори път в рамките на по-малко от година подаде молба за защита от фалит.

Дружеството се бори с финансови затруднения още от 2020 г., но нарастващите разходи допълнително задълбочават проблема.