Националната авиокомпания „Виетнам Еърлайнс“ (Vietnam Airlines) ще съкрати близо 20 полета на седмица по вътрешни маршрути от следващия месец заради затруднения в доставките на керосин, свързани с конфликта в Близкия изток. Това обяви в съобщение днес националната служба за гражданска авиация на страната (Civil Aviation Authority of Vietnam - CAAV), предаде Франс прес.

Конфликтът, който започна преди повече от три седмици след удари на Израел и САЩ срещу Иран, доведе до повишаване на цените на авиационното гориво и до опасения от недостиг, посочва службата за гражданска авиация.

„Виетнам Еърлайнс“ ще прекрати временно полетите по няколко маршрута от 1 април, като това ще засегне общо 23 полета седмично“, пише в съобщението на авиационните власти.

Ограничените доставки на керосин (Jet A-1 - стандартен тип авиационно гориво, което се използва в повечето самолети с реактивни двигатели), произтичащи от конфликта в Близкия изток, излагат националните авиокомпании на риск от недостиг, което налага предприемането на тези мерки, обясни гражданската авиационна администрация на Виетнам, като уточни, че въпреки тези проблеми основните вътрешни и международни линии ще продължат да се обслужват.

САЩ намаляват броя на вътрешните полети

Очаква се също авиокомпаниите в страната да въведат на допълнителни такси за гориво от април, добави службата.

Виетнам наскоро потърси помощ за снабдяване с керосин от няколко държави, сред които Катар, Кувейт, Алжир и Япония. Правителството също така подписа споразумение с Русия за сътрудничество в производството на петрол и газ.

Ситуацията засяга и други авиопревозвачи в Югоизточна Азия. Националният авиопревозвач на Мианмар (Myanmar National Airlines - MNA) обяви в неделя, че съкращава част от вътрешните си полети „заради неизбежни обстоятелства“, без да предоставя подробности.

Американската авиокомпания „Юнайтед Еърлайнс“ ("United Airlines") също обяви миналата седмица, че намалява полетите си заради поскъпването на авиационното гориво, припомня АФП.