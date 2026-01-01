Учени разработват метод за преобразуване на пластмасовите отпадъци в чисти горива с помощта на слънчевата енергия, предаде Синхуа, позовавайки се на австралийско изследване.

Проектът на Университета в Аделаида изследва как чрез фотокаталитични процеси пластмасите могат да бъдат превръщани във водород, синтетичен газ и други химикали, използвани в индустрията.

Според учените световното производство на пластмаси надхвърля 460 милиона тона годишно, като значителна част от тях попада в природата. Новият подход цели превръщането на отпадъците в ресурс в рамките на работеща кръгова икономика.

Технологията, наречена фотореформиране (photoreforming), използва слънчева светлина за активиране на катализатори, които разграждат пластмасите при ниски температури и могат да произвеждат водород - гориво без емисии при употреба.

Изследователите отбелязват, че пред тях остават редица предизвикателства, включително обработката на смесени отпадъци и устойчивостта на катализаторите, но виждат потенциал за бъдещо приложение в нисковъглеродната икономика, допълва Синхуа.