Академията забранява участието на ИИ актьори и сценаристи в надпреварата за „Оскар"

Академията за филмово изкуство и науки обяви в петък нови правила, които забраняват на актьори и сценарии, създадени с изкуствен интелект (ИИ), да се състезават за наградите „Оскар". Мярката е част от по-широки усилия на организацията за ограничаване на използването на ИИ в киноиндустрията.

Според новите правила в категорията „Актьорско майсторство" ще се допускат само роли, доказуемо изиграни от реални хора с тяхното съгласие и вписани в официалните надписи на филма. В сценарийните категории се въвежда изрично изискване текстовете да са написани от човек, а не генерирани от чатбот. Академията подчертава, че ИИ аватарите на реални актьори също не са допустими - наградата може да получи единствено живият, реален изпълнител.

Решението беше обявено дни след като ИИ версия на покойния американски актьор Вал Килмър бе представена пред собственици на кина - около година след смъртта на звездата от „Топ Гън". Случаят илюстрира нарастващото присъствие на ИИ технологиите в киноиндустрията и породените от това въпроси относно авторството и правата на изпълнителите.