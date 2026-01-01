Жена е загинала при пътен инцидент в района на Петрич този следобед. Шофьорът на катастрофиралия автомобил е прокурор от Враца, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

По първоначална информация мъжът е изгубил контрол над автомобила, в който са пътували общо четирима души.

Предполага се, че е заспал, вследствие на което автомобилът е паднал в крайпътно дере. На тримата пътници, които са с различни наранявания, е оказана медицинска помощ на място, посочиха още от прокуратурата.

Групата се е прибирала след планински преход. На място се извършва оглед от екипи на „Пътна полиция“. Пробите за алкохол и наркотици на прокурора са отрицателни. Той е дал кръв и урина за допълнителна експертиза.

Разследването на инцидента е под надзора на Софийската градска прокуратура с оглед на компетентността ѝ да наблюдава дела срещу магистрати.

За случая е информирана и временно изпълняващата функциите на главен прокурор Ваня Стефанова, съобщиха от държавното обвинение.