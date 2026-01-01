Наблюдаваме пълно мълчание от страна на прокуратурата по въпроса какво реално се е случило по това наказателно производство и по какъв начин е приключило, въпреки сериозните данни, изнесени в журналистическото разследване, заяви служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов на брифинг в Министерския съвет по повод публикация на платформата „Извън ефир“ за пътнотранспортен инцидент, при който като възможен причинител е посочен бивш охранител на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

Янкулов съобщи, че е разпоредил проверка в Главна дирекция „Охрана“ относно служебното правоотношение на заместник-главния директор на дирекцията Деян Димитров. Повод за нея е именно информацията, станала публично достояние чрез журналистическото разследване.

По думите му липсата на позиция от страна на прокуратурата е трудно обяснима както от гледна точка на доброто управление, така и на елементарните морални стандарти. Той допълни, че това не е изолиран случай, а пореден пример за действия по наказателни производства, които предизвикват сериозни професионални и обществени въпроси, без институцията да даде публичен отговор.

Правосъдният министър отбеляза, че при корупционни престъпления често липсва страна, която да поиска съдебен контрол върху решения на прокуратурата. Така според него се стига до прекратяване или блокиране на производства чрез прокурорски актове, които остават извън проверка от независим орган.

Янкулов посочи още, че конкретното производство, водено от Софийската градска прокуратура за причиняване на смърт на пешеходна пътека, е било прекратено именно от прокуратурата, без последващ съдебен контрол. По думите му близките на загиналия по неясни причини не са били информирани за прекратяването и съответно не са могли да го обжалват. Така решението остава взето без публичност и без възможност съдът да провери неговата законосъобразност. Според министъра подобен резултат не е в интерес на правосъдието.

Той изрази надежда народните представители да подкрепят предложенията на Министерския съвет за законодателни промени, като уточни, че те могат да бъдат доразвити и подобрени между първо и второ четене. По думите му целта е да се осигури по-ефективен контрол върху действията в досъдебната фаза на наказателния процес, където към момента механизмите не работят достатъчно добре.

Янкулов допълни, че законопроектите, приети от Министерския съвет, вече са били консултирани с представители на Европейската комисия и отговарят на изискванията по Плана за възстановяване и устойчивост.