Нов коментар за потенциално предоговаряне на споразумението с турската газова компания „Боташ”. Според директора на газовия оператор „Булгартрансгаз” договорът се е ползвал през годините, включително и от него като служебен министър в кабинета на Димитър Главчев.

„Като служебен министър на енергетиката проведох срещи с министъра на природните ресурси и енергетиката на Турция и считам, че от турска страна има разбиране за необходимостта от предоговаряне на условията по договора. Редовният кабинет да се запознае с това, което е постигнато, и това, което е предлагано в рамките на последните две години. Чак тогава ще имаме видим резултат. И към настоящия момент „Булгаргаз” е обявила търг за доставка на едно карго през този капацитет, през договора с „Боташ” - мисля, че в началото на седмицата. През годините, докато аз бях министър и впоследствие, този договор беше използван. Как да бъде оптимизирано неговото използване е въпрос на успешни преговори”, заяви Владимир Малинов пред NOVA.

Припомняме, че настоящият служебен енергиен министър Трайчо Трайков преди седмица заяви, че договорът е прекалено скъп, за да се ползва. Именно Малинов, като министър, беше задължен от Народното събрание през 2024 година да започне процеса по предоговаряне.