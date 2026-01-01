Президентът Илияна Йотова проведе публично изслушване на предложените кандидати за членове на Централната избирателна комисия. "За първи път в изслушването ще участват и членове на Обществения съвет към комисията", отбеляза държавният глава при откриването на процедурата. На "Дондуков" 2 се явиха кандидатите, предложени от парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание за членове на ЦИК.

Йотова отбеляза, че на изслушване са поканени за първи път членове на Обществения съвет, "тъй като за нас тяхната гледна точка и мнение е от изключителна важност". Тя отбеляза, че в Обществения съвет към ЦИК членуват неправителствени организации, "които са консултативен орган и допълнителен гарант за демократичност, честност и прозрачност на изборите в България".

Изборът на нов състав на ЦИК: „Прогресивна България“ предлага Георги Хорозов за председател (ВИДЕО)

Определянето на квотите в ЦИК следва стриктно алгоритъма, предвиден в разпоредбата на чл. 46, ал. 8 от Изборния кодекс. Разпределението на местата е следното: коалиция „Прогресивна България“ – 7, Коалиция „ГЕРБ-СДС“ - 3, Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ – 2, Партия „Движение за права и свободи“ – 2 и партия „Възраждане“ – 1.

От „Прогресивна България“ предложиха Георги Хорозов за председател на ЦИК. За членове на комисията формацията посочи Десислава Абрашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Бонева-Харалампиева, Стоянка Цветкова.

ГЕРБ-СДС излъчиха Йорданка Ганчева, Георги Баханов и Анна Александрова.

Предложенията на „Продължаваме промяната – Демократична България“ са д-р Алина Добрева и Вяра Тодева. Коалицията не излъчи кандидат за заместник-председател.

Кандидатите на „Движение за права и свободи – ДПС“ са Исмаил Осман и Цветан Енчев.

От „Възраждане“ посочиха Маргарита Махаева, като тя бе предложена и за заместник-председател на ЦИК.

Поради наличието на две номинации за секретар на ЦИК бе проведен жребий между Йорданка Генчева, предложена от ГЕРБ-СДС и Исмаил Осман, предложен от „Движение за права и свободи – ДПС“. Резултатът бе в полза на Йорданка Ганчева. Исмаил Осман бе предложен за заместник-председател на избирателната комисия.