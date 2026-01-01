Две деца пострадаха при инцидент с електрическа тротинетка в столичния квартал "Бояна", казаха за БТА от пресцентъра на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

По първоначални данни на Центъра за спешна медицинска помощ пострадалите деца са момче на 12 години и момиче на 14 години.

Момчето е с контузия на главата, двете ръце и единия крак, а момичето – с комоцио, контузия на главата и съмнения за фрактури на двете ръце. Децата са закарани в болница "Пирогов".

Инцидентът е станал в района на ул. "Даскал Попандреев". На място веднага са изпратени две линейки след подаден сигнал в 13:51 ч.