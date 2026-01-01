Австрийската полиция задържа заподозрян по случая с отровата в бебешка храна „Хип“ (HiPP), съобщиха местни електронни медии, цитирани от БТА. Става дума за 39-годишен мъж, който по неофициална информация опитал да изнудва германския производител, като му поискал два милиона евро.

Криминалната полиция в Бургенланд води разследване от две седмици под ръководството на прокуратурата в Айзенщат, след като в бурканче, закупено от супермаркет в Айзенщат, бяха открити 15 микрограма отрова за плъхове. То е иззето на 18 април. Разследването е за умишлено застрашаване на обществената безопасност и опит за умишлено причиняване на тежка телесна повреда.

Откриха отрова за плъхове в бебешка храна в Австрия

Второ бурканче, продадено в същия супермаркет в Айзенщат, за което се предполага, че също е било манипулирано с отрова за плъхове, все още не е намерено. „Все още го издирваме, може би следващите стъпки ще хвърлят светлина върху случая“, е заявил Марбан.

До момента в Австрия, Чехия и Словакия са иззети общо пет манипулирани бурканчета с бебешка храна преди да бъдат консумирани.

От Дирекцията на областната полиция в провинция Бургенланд не съобщават подробности за мястото на задържането или произхода на мъжа поради съображения, свързани с разследването. Поради това засега не се разкриват и подробности за личността му, обстоятелствата около задържането или следващите стъпки в разследването, заяви пред австрийското обществено радио и телевизия говорителят на полицията в Бургенланд Хелмут Марбан.

Заподозреният ще бъде настанен в затвора в Айзенщат, столицата на Бургенланд.

Предстои да се изясни какви биха били последиците за бебе от консумацията на отровената храна. По-конкретно се изследва как тази доза би повлияла на организма на малко дете и дали би могла да бъде смъртоносна. Все още се очаква и експертното заключение за токсичността на количеството в иззетото бурканче.