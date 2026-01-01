Австрийската полиция откри отрова за плъхове в буркан с бебешка храна в рамките на разследване, довело до изтегляне на засегнатата партида от пазара. Производителят HiPP заяви, че инцидентът не е свързан с производствения процес.

Германската централа на марката обяви изтеглянето от супермаркетите SPAR в Австрия заради съмнения, че „опасно вещество“ е било добавено в пюре от моркови с картофи вследствие на външна намеса.

В хода на разследването полицията е иззела буркани не само в Австрия, но и в Чехия и Словакия, съобщиха властите в провинция Бургенланд.

„Проба от иззетия продукт беше изследвана в събота следобед и даде положителен резултат за отрова за плъхове“, се казва в изявлението, цитирано от АФП.

От HiPP подчертаха, че „производството, контролът на качеството и всички процедури функционират нормално“ и че случаят „няма връзка с качеството на продукта или процеса на производство“.

„Към момента, по официална информация от властите, става дума за ясно ограничени канали за продажба“, заяви говорител на компанията пред Франс прес, като уточни, че други пазари в Германия и Европа не са засегнати.

Австрийската агенция за безопасност на храните посочи, че има вероятност отровата да е била добавена като част от опит за изнудване.

Потребителите са призовани да не консумират продукта, който може да бъде разпознат по бял етикет с червен кръг на дъното на буркана, и да го върнат в магазина, откъдето е закупен.

Чешката полиция също отправи предупреждение към гражданите.

Случаят е пореден удар върху доверието в пазара на бебешки храни. От декември насам редица производители изтеглиха млечни формули в над 60 държави заради възможно замърсяване с токсина церелид.

Френските власти съобщиха за смъртни случаи при бебета, консумирали заразено сухо мляко, което може да предизвика гадене, повръщане и диария.

Прокуратурата във Франция уточни през март, че смъртта на едно бебе през януари „не изглежда свързана“ с консумацията на замърсена формула.