Фестивалът на чипровския килим отново събира в Чипровци почитатели на традициите, занаятите и живото културно наследство. Централният площад „Чипровско въстание“ и околните улици са превърнати в пъстро изложение – редици от сергии предлагат ръчно тъкани килими, декоративни пана, тематични сувенири и дори облекла с вплетени мотиви от прочутата чипровска орнаментика.

Но фестивалът не е просто пазар – той е преживяване. Местни майстори и производители не само представят изделията си, а разказват историите зад тях. Пред очите на посетителите чипровчанки демонстрират целия процес – от обработката на вълната с чекрък и хурка до самото тъкане на традиционния стан. Всеки детайл – от ритъма на тупицата до изящните фигури – разкрива търпението и умението, вложени във всеки килим.

На открито са експонирани впечатляващи килими, превърнали се в естествена атракция за туристите и фон за снимки. Атмосферата се допълва от богата културна програма – концерти, детски инициативи, научни дискусии и дори международен шахматен турнир. Сред участниците тази година са група „Тома“, Райна, „Дует 02“, оркестър „Монт Мюзик“ и танцова школа „Финес“.

Организаторите припомнят, че чипровският килим е част от списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО – признание, което подчертава неговата стойност далеч отвъд границите на България. Тъкан изцяло на ръка, с естествени материали и багрила, той носи характерната шарка „канатица“ – символ, който поколения наред се предава от майстор на ученик.

Традицията, оцеляла векове, продължава да живее и днес. А интересът към нея не намалява – доказателство са десетките посетители, които изпълниха Исторически музей – Чипровци, където се съхранява богата колекция от килими – от XVII век до наши дни.