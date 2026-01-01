Мотосезон 2026 беше открит в София с призив за спазване на Закона за движението по пътищата на церемония на площад „Александър Невски“.

Отец Костадин отслужи тържествен водосвет и отправи послание за толерантност на пътя към всички участници в движението.

Десетки мотористи тръгнаха по централни столични булеварди към крайната си точка – резиденция „Бояна“, където ги очаква музикална програма.

„Мотористите излизат на пътя – пазете ги и спазвайте правилата“, каза пред журналисти на откриването на Мотосезон 2026 Любомир Жингов, член на сдружение „Софийски мотористи“.

Жингов препоръча на мотористите да се пазят и да карат внимателно. „С това откриване искаме да съобщим на автомобилистите, че вече ни има на пътя, тъй като времето се затопли. Апелирам за внимание както от мотористите, така и от автомобилистите, защото всеки иска да стигне вкъщи“, каза той.

На първо място той подчерта, че всички участници в движението трябва да спазват Закона за движението по пътищата. На второ място – да се кара със съобразена скорост. Пътната инфраструктура в България не е на западноевропейско ниво, което е предпоставка за пътнотранспортни произшествия.

От „Софийски мотористи“ поставиха въпроса за целогодишната застраховка „Гражданска отговорност“, която според тях е излишно да се заплаща за цяла календарна година, след като използват моторите си само през топлите месеци.

От сдружението ще имат среща през идната седмица с представители на Комисията за финансов надзор, на която се очаква да присъства и националният омбудсман.