Бившият военен командир на босненските сърби Ратко Младич беше преместен от ареста в гражданска болница в Хага, след като лекарите установиха, че има симптоми на инсулт, каза неговият син Дарко Младич за информационната агенция на Република Сръбска Срна.

Дарко Младич сподели, че е говорил с баща си в около 10 часа сутринта и че два часа по-късно са му се обадили, за да го уведомят, че е преместен в гражданска болница.

„Казаха ми, че е имал симптоми, които показват инсулт. Това е всичко, което ми казаха, с обещанието да ми съобщят веднага щом научат нещо повече“, каза Дарко Младич. Той потвърди, че в понеделник ще замине за Хага, за да посети баща си.

Адвокатският екип на Ратко Младич подаде искане в четвъртък, 23 април, с което поиска той да бъде временно освободен по хуманитарни причини, като се има предвид все по-лошото му здравословно състояние.

На 10 април Ратко Младич е получил инсулт и тежкото му здравословно състояние се е влошило още повече, тъй като има сериозни неврологични, сърдечносъдови и бъбречни проблеми.

От 2024 година Младич се намира в болницата към ареста в Хага, където е под специални грижи заради тежкото си здравословно състояние. Органите няколко пъти отказаха да го пуснат временно на свобода, за да се лекува в Сърбия.

Съдиите от трибунала на ООН потвърдиха на втора инстанция присъдата, с която Ратко Младич е осъден на доживотен затвор за геноцид и други престъпления в Босна и Херцеговина в периода 1992-1995 година. Жалбата му срещу първоначалната присъда беше отхвърлена.