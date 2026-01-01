Областен кризисен щаб се събра тази сутрин в Областната администрация в Смолян във връзка със свлачището край Пампорово. Това съобщи областният управител Зарко Маринов. По думите му към момента няма движение в засегнатия участък, но свлачището най-вероятно остава активно.

Екип на ВиК е извършил проверка до колектора в местността Райковски ливади, където техниците са чули пукот и шумове, което е индикация за продължаващи процеси на терена.

„Работи се по възстановяване на газоподаването, като от дружеството „Си Ен Джи Марица“ заявиха, че се очаква то да бъде възстановено до края на деня. Няма проблеми с електрозахранването и водоснабдяването в района“, допълни Маринов.

Управителят на „Напоителни системи“ Костадин Чолаков е извършил оглед и е констатирал, че няма опасност за язовир „Пампорово“.

Областният кризисен щаб взе решение да бъде извършен спешен оглед на алтернативния път II-86 Соколовци – Рожен за евентуално надвиснали дървета, както и почистване на канавките. Полицията е поела ангажимент при необходимост да регулира движението, тъй като се очаква трафикът по второкласния път да се увеличи двойно.

Язовирът се стопанисва от „Пампорово” АД. „Няма връзка между него и свлачището. Районът е известен с активна свлачищна зона. Язовирът е в перфектно състояние, поддържан и контролиран от компетентните институции”, заяви изпълнителният директор на дружеството Стефан Присадов пред NOVA.

„Чакаме специалисти по обед и ще направим по-обстоен първичен оглед”, заяви представител на Областното пътно управление.