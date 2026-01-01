Всички автобуси, които пътуват по направленията Пловдив и София, ще преминават през село Стойките и прохода Превала заради активизираното свлачище край Пампорово. Това съобщи за БТА експертът „Връзки с обществеността“ в Община Смолян Виолета Филипова.

Мярката се налага след като вчера свличане на земни маси засегна участък от пътя Смолян – Пампорово, като част от трасето бе отнесено. В същото време кметът на Смолян Николай Мелемов обяви бедствено положение. Пренасочването през Стойките цели да осигури безопасно и безпрепятствено придвижване на пътниците.

От Общината призовават шофьорите да се движат с повишено внимание в района и да следят за въведената временна организация на движението.

Очаква се днес на място да бъдат извършени огледи от специалисти, след което ще бъдат набелязани мерки за трайно укрепване на терена.

