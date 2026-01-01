Основният синдикат в Боливия обяви безсрочна стачка, защото по думите му десноцентристкото правителство не е откликнало на исканията му за мерки за справяне с дълбоката икономическа криза, предаде Франс прес.

Боливийската работническа централа настоява, наред с други неща, за увеличение с 20% на минималната работна заплата, отмяна на данъчна реформа, засягаща търговците на дребно, и за повишаване на пенсиите.

Освен това синдикатът отхвърля евентуалното закриване на държавни предприятия, настоява за ограничаване на износа на хранителни продукти, за да се гарантира продоволствената сигурност и призова за стабилизиране на валутния курс и отмяна на закон, променящ режима за малките земеделски стопанства.

Боливийският президент Родриго Пас разкритикува синдикалните лидери заради исканията им за увеличение на възнагражденията и припомни, че през януари правителството е повишило минималната работна заплата с 20%.

Родриго Пас дойде на власт през ноември след 20 години на управление на социалистическите президенти – Ево Моралес (2006 – 2019) и Луис Арсе (2020 – 2025).

Дългогодишната политика на субсидирине на горивата, отменена през декември, остави Боливия без валутни резерви и я доведе до най-тежката криза за последните четири десетилетия.

Инфлацията през март достигна 15% на годишна база, след пик от 25% през юли.