Работници и студенти от Централния университет на Венецуела (UCV) започнаха протести за четвърти път тази година, с искане за по-високи доходи, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ. Те също така призоваха за нови демонстрации на 9 април пред централата на правителството в Каракас.

„Възползваме се от тази възможност да поканим цяла Венецуела на 9 април да марширува към Каракас, през Мирафлорес (централата на изпълнителната власт), за да поиска от брата и сестрата Родригес (Делси и Хорхе) отговор: къде са парите на всички венецуелци?“, каза пред медиите Хосе Патинес, генерален секретар на синдиката на Министерството на външните работи.

Работниците и студентите се събраха в кампуса на UCV, където проведоха събрание и по-късно излязоха на протест, настоявайки за увеличение на минималната работна заплата, която от четири години е с размер на 130 боливара, около 0,28 долара месечно по официалния обменен курс, определен от Централната банка на Венецуела (BCV).

През последните години изпълнителната власт фокусира политиката върху изплащането на два бонуса, несвързани със заплата, на държавни служители, на обща стойност 160 щатски долара, депозирани в местна валута по официалния курс за деня. Тези бонуси не засягат трудовите обезщетения.

Патинес също така посочи, че ще поиска изпълняващата длъжността президентка Делси Родригес и нейният брат, председателят на парламента Хорхе Родригес, да бъдат подведени под отговорност за постоянните проблеми с водоснабдяването и електрозахранването на страната.

„Спрете с извиненията, спрете да лъжете венецуелците. Ако не можете да се справите с работата, предайте я“, добави той.

Валентина Сиалони, студентка от UCV, заяви, че е необходимо да се продължи да се вдига шум, така че заплатите, стипендиите, условията на живот и условията на обучение „да си струват в страна, която винаги си е струвала“.

Цената за покриване на основни хранителни разходи за едно семейство във Венецуела достигна 645,60 щатски долара през февруари, според оценката на хранителната кошница, публикувана в понеделник от неправителствената организация Център за документация и анализ на Венецуелската федерация на учителите (Cendas-FVM).

Центърът отбеляза, че минималната работна заплата едва покрива 0,05% от цената на тази кошница за семейство от пет души.

Централната банка на Венецуела съобщи в началото на март, че южноамериканската страна е натрупала инфлация от 51,9% през първите два месеца на 2026 г., след като е регистрирала увеличение на цените с 14,6% през февруари и 32,6% през януари.