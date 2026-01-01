Лидерът на опозицията Мария Корина Мачадо изрази увереност, че нови демократични избори във Венецуела са възможни след девет или десет месеца, предаде ДПА.

„Вярваме, че в срок до девет или десет месеца може да бъде организирана истински прозрачна процедура за гласуване с хартиени бюлетини“, заяви пред изданието „Политико“ Мачадо, която спечели Нобелова награда за мир миналата година за дейността си във венецуелската опозиция. „Но зависи от това кога ще се започне“, допълни тя.

Мачадо заяви в интервю от вторник за подкаст, че все още не е обсъждала конкретен график за стартиране на такъв процес с президента на САЩ Доналд Тръмп. Двамата се срещнаха в Белия дом след военна операция на Вашингтон за сваляне на авторитарния президент Николас Мадуро в началото на януари.

Цялото интервю за подкаста все още не е публикувано, но "Политико" помести откъси от него вчера.

Тръмп посочи, че опеката на САЩ над Венецуела може да продължи с години, особено по отношение на разширяването на петролната инфраструктура. Миналия месец американският лидер каза пред "Ню Йорк пост", че "само времето ще покаже" колко дълго ще се съхрани това положение.

След залавянето на Мадуро, южноамериканската страна се управлява от изпълняващия длъжността президент Делси Родригес, която преди това беше вицепрезидент на Мадуро. Политическото бъдеще на Венецуела остава напълно несигурно.

Мачадо обоснова оценката си за възможни нови избори с обществено-политическата ситуация в страната. Тя изтъкна „силната демократична култура“ и подкрепата на въоръжените сили за преход към демокрация, но и факта, че последните избори във Венецуела не бяха толкова отдавна.

"Щом сме били способни да го направим (да организираме избори) при толкова тежки условия (управлението на Мадуро), представете си сега, когато имаме подкрепата на САЩ, когато хората знаят, че не са сами", каза Мачадо пред "Политико".