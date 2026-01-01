13-годишен ученик, разхождайки се край Берлин, е открил бронзова монета, сечена в древния град Троя, съобщава Arkeonews.

Артефактът е първата гръцка монета, намирана досега в германската столица. Откритието е направено в района на Шпандау. Монетата е с диаметър около 12 мм и тегло приблизително 7 грама. На нея е изобразен профилът на богинята Атина с коринтски шлем, както и фигура, държаща копие и вретено.

Според учените монетата е сечена в монетарницата Илион – древното име на Троя, и датира от периода между 281 и 261 г. пр.н.е., което я прави на около 2300 години.

Откритието на ученика насочило археолозите към място, което впоследствие се оказало древно гробище от бронзовата и ранната желязна епоха. В гроба са открити керамични фрагменти, кремирани останки и бронзово копче.

Експертите предполагат, че монетата е била поставена умишлено като символичен дар. Смята се още, че тя може да е достигнала до Северна Европа по т.нар. кехлибарен път – търговски маршрут, по който древните гърци обменяли стоки срещу кехлибар.

В момента находката е изложена в музея PETRI в Берлин.

