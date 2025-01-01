Бронзови монети с лика на император Гордиан III са открити в античен гроб при проучване на Източния некропол на Августа Траяна. Това съобщиха от Регионален исторически музей (РИМ) – Стара Загора.

Екипът от археолози е проучвал гроб, който е с ориентация юг-север и с покритие от тегули (плоски покривни керемиди). Скелетът е на млада жена, положена по гръб с глава на юг и крака на север. Ръцете са поставени изпънати. Лявата - при лявата част на таза, а дясната - върху бедрената кост. При лявото стъпало е открита част от череп на втори индивид, вероятно детски, заедно с няколко стъклени мъниста.

Гробният инвентар включва 9 бронзови монети, керамична амфорка, керамична миниатюрна лампа заедно с малка костена игла, керамична паничка, стъклен съд и бронзово капаче. На лявата ръка – сребърна гривна и сребърен пръстен, а на дясната – втора сребърна гривна. При лявото стъпало – желязна игла и железен предмет. В близост до стъпалата са открити ромбовидни стъклени пластини, съобщават още от РИМ-Стара Загора.

На този етап е разчетена една от бронзовите монети, която е на император Гордиан III (238-244 г.). Към този период археолозите датират и гробното съоръжение. Благодарение на това откритие и на усилията на археолозите, културно-историческото наследство на град Стара Загора продължава да се обогатява, коментират от музея.

Преди дни в РИМ – Стара Загора бе открита експозицията „Археологическо лято 2025“.