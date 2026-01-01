На 2 май в София ще се състои официалното откриване на мото сезон 2026 в София – най-голямото и очаквано събитие за мотообщността в страната. Сборният пункт е площад „Княз Александър I Батенберг“, а началният час е 10:00 ч.

След промяната на първоначалната дата заради неблагоприятните метеорологични условия, Sofia Riders (Сдружение „Софийски мотористи“) отново събират хиляди мотористи, приятели и гости, за да дадат заедно старта на новия сезон.

Основният акцент на събитието е пътната безопасност, отговорното каране и посланието, че мотористите са активна и отговорна част от обществото. Организаторите призовават всички участници към дисциплина, уважение и стриктно спазване на правилата за движение.

Събитието налага временна промяна на движението:

От 05.00 часа до 12.00 часа днес се забранява престоят и паркирането на паркинга на пл. „Княз Александър I”.

Oт 09.00 часа до 12.00 часа се забранява влизането на пътни превозни средства, с изключение на превозните средства, обслужващи събитието, по бул. „Цар Освободител“ в участъка между бул. „Княз Ал. Дондуков“ и ул. „Г. С. Раковски“.

От 14.00 часа на май до 20.00 часа днес се забранява престоят, паркирането и влизането на пътни превозни средства, с изключение на автобусите на градския транспорт, по локалното пътно платно на Околовръстен път в участъка между пътен възел „Бояна” и Национален исторически музей, от 12.00 часа до 20.00 часа на 02.05.2026 г. включително и на автобусите от обществения транспорт.

От 13.00 часа до 16.30 часа на 2 май се забранява влизането на пътни превозни средства по южното пътно платно на Околовръстен път в участъка между ул. „Ал. С. Пушкин” и пътен възел „Бояна”.

От 12.00 до 20.00 часа днес се променят частично маршрутите на автобусни линии №№ 63 и 111, както следва:

- № 63 (посока кв. Бояна) – от бул. „Бр. Бъкстон” надясно по Околовръстен път, наляво по ул. „Ал. С. Пушкин”, надясно по ул. „Иваница Данчев“ и по маршрута си, в обратна посока маршрутът не се променя.

За маршрута на автобусна линия №63 се закриват спирки:

- с код 1464 „НИМ“;

- с код 0262 „Гробищен парк Бояна“;

- с код 1448 „Резиденция Бояна“.

- № 111 (посока ж.к. „Младост”) – от бул. „Никола Петков” надясно по ул. „Ал. С. Пушкин”, наляво по ул. „Даскал Ст. Попандреев”, надясно по Околовръстен път и по маршрута си, в обратна посока маршрутът не се променя.

За маршрута на автобусна линия № 111 се закриват спирки:

- с код 0279 „Бул. Ал. Пушкин“;

- с код 1464 „НИМ“.