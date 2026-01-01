За тридесет и трета година в Разлог ще се проведе шампионат на тежковозни коне, съобщиха от Община Разлог. Шампионатът ще е на 2 май от 10:00 часа в базата на сдружение „ДВАЛ“ в града.

Участниците ще премерят сила в издръжливост в категории: до 500 килограма, до 600 килограма, до 700 килограма, до 800 килограма и до 900 килограма.

Сред основните правила на състезанието са конете да излизат на терен с пълна амуниция за впрягане, времето за впрягане е три минути, а всеки кон изтегля товара за своята категория на разстояние 30 метра в рамките на три минути.

Организатори на състезанието са Община Разлог и Сдружение за коневъдство и конен спорт „ДВАЛ“, а в надпреварата се очаква да се включат коне, отглеждани в различни краища на страната.