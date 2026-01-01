Жълт код за опасност от слани в София област, София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград и Пазарджик обяви за днес Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Информацията е публикувана на сайта на института.

Преди обяд над южната половина от страната ще бъде предимно слънчево. От североизток облачността ще се увеличава.

Около и след обяд на много места в североизточните, централните северни, югоизточните райони и в Горнотракийската низина ще има валежи от дъжд. По-късно през деня дъжд ще започне да превалява и на отделни места в западната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток.

Mинималните температури ще бъдат между минус 1° и 4°, за София – около 0°, а максималните - между 10° и 15°, за столицата – около 12°.

Над планините облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи от сняг, в местата по-ниски от 1200 метра надморска височита – от дъжд, но вечерта и в по-ниските планинските райони дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 4°.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна и на места ще има валежи от дъжд. Повече слънчеви часове ще има преди обяд и почти през целия ден над Южното Черноморие. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 12°-14°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.