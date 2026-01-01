Три мъртви делфина са открити в петък на плажа във варненския квартал Аспарухово. По първоначална информация по телата на морските бозайници не са забелязани видими следи от наранявания.

Само ден по-рано подобен случай беше регистриран и на централния плаж във Варна, където е открито мъртво бебе делфин.

Откриха мъртви делфини на брега на плажа край Шкорпиловци (СНИМКИ)

За инцидентите е подаден сигнал до РИОСВ – Варна, а екипи на инспекцията са извършили проверка и са премахнали телата от плажната ивица.

Според доц. Виолин Райков от Института по океанология към БАН, причините за подобни случаи могат да бъдат различни – от заболявания при животните до въздействие на силни звукови вълни или човешка дейност.

Експертите подчертават, че подобни инциденти се случват рядко и не представляват заплаха за общото състояние на популацията на делфините в Черно море.