Три мъртви делфина са забелязани на плаж Шкорпиловци - юг вчера и днес. Екип на БТА засне телата на морските бозайници.

БТА

В Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Варна са получени два сигнала за намерени мъртви делфини на плажната ивица в Шкорпиловци, съобщиха за БТА от Министерството на околната среда и водите. Единият сигнал е получен на 14 август, а другият на 15 август. "Днес е изпратено писмо до Община Долни чифлик за извършване на проверка за премахване и обезвреждане на мъртвия делфин", посочиха още от ведомството.

БТА

В началото на август мъртъв делфин от вида Муткур бе открит и премахнат от плаж в курортен комплекс Златни пясъци.