Левски е новият шампион на България. „Сините“ сложиха край на 17-годишното чакане след трудна победа над ЦСКА 1948, който почти цяло второ полувреме игра с човек по-малко предаде Gong.bg. Скъпоценният гол вкара резервата Марко Дуганджич в 71-ата минута, за когото това бе и дебютно попадение за тима на Хулио Веласкес.

Очаквано двубоят започна с превес за Левски, подкрепян мощно от пълните трибуни на стадион „Георги Аспарухов“. И в 8-ата минута пред Мазир Сула се откри отлична възможност, но изстрелът му намери ръцете на вратаря Шейтанов. Последвалите атаки по фланговете срещнаха солиден отпор от страна на гостите, които показаха доста дисциплинирана игра.

А в 19-ата минута можеха и да поведат след отлична контраатака, завършила с удар на Мамаду Диало в лявата греда. Левски отговори с удари на Евертон Бала и Армстронг Око-Флекс, които обаче не намериха целта. В края на първата част ЦСКА 1948 създаде втора опасност пред вратата на Вуцов, след като Лаша Двали засече с глава меко центриране на Борислав Цонев от фал. Стражът на „сините“ обаче внимаваше и закова топката пред голлинията.

Второто полувреме започна със страхотно шоу на трибуните – красива заря и балони в синьо и бяло полетяха във въздуха. Пет минути след почивката Кристиан Макун опита да изненада стража на съперника от дистанция, но прати топката право в ръцете на Шейтанов.

БГНЕС

Десетина минути след подновяването на играта обаче „червените“ останаха с 10 души след директен червен картон на Адама Траоре. Първоначално той получи жълт картон за грубо влизане в краката на Евертон Бала в средата на терена, но след преглед с ВАР, реферът Кристиян Колев промени решението и изгони играча на гостите. Траоре бе отстранен от игра и преди няколко месеца, когато Левски надигра ЦСКА 1948 в Бистрица.

В 58-ата минута Оливер Камдем се справи с двама бранители на гостите, а центрирането му едва не доведе до автогол на Лаша Двали, който отклони топката. Изненадващо ЦСКА 1948 можеше да поведе в 67-ата минута, когато мощен изстрел с глава на Мамаду Диало под гредата бе избит от Светослав Вуцов.

Логичното обаче се случи в 71-ата минута, след като резервата Марко Дуганджич получи истински подарък от бранителите в „червено“ и откри резултата с безпощаден удар отблизо.

В 77-ата минута Левски изпусна златна възможност да сложи край на интригата. Майкон се понесе мощно напред при контраатака, разтегли надясно за Алдаир, той върна на бразилеца около точката на дузпата, Майкон не нанесе добър удар, последва опит за добавка от страна на Марко Дуганджич, който също не успя да вкара.

В 82-ата минута Мазир Сула намери Алдаир, който стреля към близкия горен ляв ъгъл, но над вратата на Шейтанов. Седем минути след това Майкон навлезе в наказателното поле и пробва удар, но бе блокиран. В добавеното време ЦСКА 1948 можеше да изравни, но Светослав Вуцов изби опасен удар в корнер. В заключителните секунди Карл Фабиен от чиста позиция стреля в тялото на Шейтанов.

