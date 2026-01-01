Копие на иконата на Свети Георги Победоносец от Зографския манастир на Света гора ще бъде посрещнато по повод храмовия празник на видинското село Антимово. Иконата ще остане за поклонение в местния храм до 10 май. Това съобщи отец Благовест.

Посрещането на светинята ще се състои на 5 май вечерта на площада в селото, след което ще бъде организирано литийно шествие. В него ще бъдат включени още две икони на свети Георги Победоносец – храмовата икона и още една, дарение за храма.

Литията ще завърши в църквата, където ще бъде отслужена вечерня с петохлебие. По думите на свещеника литийното шествие има за цел укрепване на вярата, молитвено единение и почит към светините.

„Преди години по повод храмовия празник се е организирало литийно шествие в селото. Сега искаме да възстановим тази традиция“, посочи отец Благовест.

На 6 май – Гергьовден, в храма ще бъде отслужена света литургия, след което ще се освети и раздаде постна храна. Пред паметниците на загиналите във войните в църковния двор ще бъде отслужен трисагий (кратка заупокойна молитва).